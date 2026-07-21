Çocukların Sevdiği Bu Oyuncak Havalimanında Başınıza İş Açabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz tatili sezonunda havalimanlarında yaşanan yoğunluk sürerken, uzmanlardan çocuklu ailelere dikkat çeken bir uyarı geldi. Son dönemde popülerleşen squishy oyuncakların güvenlik kontrollerinde ek incelemeye neden olabileceği belirtilirken, bazı ürünlerin ise güvenlik standartlarını karşılamadığı ifade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz tatiliyle birlikte havaalanlarında yoğunluk artarken, çocuklu ailelere dikkat çeken bir uyarı yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Man Adası Adil Ticaret Ofisi (Office of Fair Trading - OFT), son haftalarda güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle çok sayıda squishy köfte oyuncağı ve fidget (stres) oyuncağına el koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın