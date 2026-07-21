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Yaşam
Çocukların Sevdiği Bu Oyuncak Havalimanında Başınıza İş Açabilir

Çocukların Sevdiği Bu Oyuncak Havalimanında Başınıza İş Açabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 15:43
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Yaz tatili sezonunda havalimanlarında yaşanan yoğunluk sürerken, uzmanlardan çocuklu ailelere dikkat çeken bir uyarı geldi. Son dönemde popülerleşen squishy oyuncakların güvenlik kontrollerinde ek incelemeye neden olabileceği belirtilirken, bazı ürünlerin ise güvenlik standartlarını karşılamadığı ifade ediliyor.

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Yaz tatiliyle birlikte havaalanlarında yoğunluk artarken, çocuklu ailelere dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Yaz tatiliyle birlikte havaalanlarında yoğunluk artarken, çocuklu ailelere dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Uzmanlar, son dönemin popüler 'squishy' (yumuşak sıkma) oyuncaklarının güvenlik kontrollerinde gecikmelere neden olabileceğini belirterek ebeveynlerin bu oyuncakları el bagajına koymadan önce dikkatli olmalarını öneriyor.

Havalimanı güvenliğinde beklenmedik sorun yaratabiliyor

Özellikle çocukların stres atmak veya vakit geçirmek için kullandığı squishy oyuncaklar, bazı ülkelerde havaalanı güvenlik kontrollerinde sorun oluşturmaya başladı. Oyuncakların iç kısmında sıvı veya jel benzeri dolgu maddeleri bulunması nedeniyle X-ray taramalarında şüpheli görünebildiği ve bu durumun ek güvenlik kontrolüne yol açabildiği ifade ediliyor.

Man Adası Adil Ticaret Ofisi (Office of Fair Trading - OFT), son haftalarda güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle çok sayıda squishy köfte oyuncağı ve fidget (stres) oyuncağına el koydu.

Man Adası Adil Ticaret Ofisi (Office of Fair Trading - OFT), son haftalarda güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle çok sayıda squishy köfte oyuncağı ve fidget (stres) oyuncağına el koydu.

Yetkililer, söz konusu ürünlerde şu risklerin tespit edildiğini açıkladı:

  • Kimyasal madde riski

  • Eksik veya yetersiz etiketleme

  • Boğulma tehlikesi oluşturabilecek parçalar

  • Yaş uyarılarının bulunmaması

Uzmanlara göre yalnızca ürünün üretildiği ülkenin yazdığı ambalajlar da sahte veya standart dışı ürünlerin önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Güvenilir ürünlerde üretici ve ithalatçı bilgilerine de yer verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

'Masum görünebilir ama çocuklar için risk oluşturabilir'

Man Adası Adil Ticaret Ofisi Başkanı Tim Glover, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu eğlenceli görünen ürünler zararsız gibi görünse de gerekli güvenlik standartlarına uygun üretilmediklerinde çocuklar için gerçek bir risk oluşturabilir. Ebeveynlerin çocuklarının kullandığı squishy oyuncakları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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