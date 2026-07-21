Çocukların Sevdiği Bu Oyuncak Havalimanında Başınıza İş Açabilir

Yetkililer, söz konusu ürünlerde şu risklerin tespit edildiğini açıkladı:

Kimyasal madde riski

Eksik veya yetersiz etiketleme

Boğulma tehlikesi oluşturabilecek parçalar

Yaş uyarılarının bulunmaması

Uzmanlara göre yalnızca ürünün üretildiği ülkenin yazdığı ambalajlar da sahte veya standart dışı ürünlerin önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Güvenilir ürünlerde üretici ve ithalatçı bilgilerine de yer verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

'Masum görünebilir ama çocuklar için risk oluşturabilir'

Man Adası Adil Ticaret Ofisi Başkanı Tim Glover, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: