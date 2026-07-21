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Psikologlar Açıkladı: 65 Yaş Sonrası Emeklilik Neden Depresyon Riskini Artırıyor?

Psikologlar Açıkladı: 65 Yaş Sonrası Emeklilik Neden Depresyon Riskini Artırıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 15:01
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Emeklilik, birçok kişi için dinlenme ve özgürleşme anlamına gelse de beraberinde önemli psikolojik değişimleri de getirebiliyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde rutinin değişmesi, sosyal çevrenin daralması ve amaç duygusunun zayıflamasının depresyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki uzmanlara göre bu risk neden ortaya çıkıyor ve nasıl önlenebilir?

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Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte günlük düzenin, sosyal ilişkilerin ve kişinin kendini tanımlama biçiminin değiştiği önemli bir yaşam dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte günlük düzenin, sosyal ilişkilerin ve kişinin kendini tanımlama biçiminin değiştiği önemli bir yaşam dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

İş yaşamının getirdiği stres ortadan kalksa da, birçok kişi için bu süreç beklenmedik bir yalnızlık ve boşluk hissini beraberinde getirebiliyor.

Psikologlara göre emeklilik sonrasında görülen depresyonun en önemli nedenlerinden biri, bireyin hayatındaki amaç ve üretkenlik hissini kaybetmesi. Özellikle uzun yıllar boyunca mesleğini kimliğinin önemli bir parçası olarak gören kişiler, emeklilikle birlikte kendilerini işe yaramaz veya toplumdan kopmuş hissedebiliyor.

Farklı ülkelerde yürütülen araştırmalar, depresyon belirtilerinin özellikle emekliliğe geçiş döneminde arttığını gösteriyor.

Çalışmaların önemli bir kısmı, depresyon riskinin emekliliğin ilk dönemlerinde zirveye ulaştığını, daha sonra ise birçok kişide zamanla azaldığını ortaya koyuyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil.

Tayvan'da 84 binden fazla emekli üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, daha ileri yaşlarda emekli olan bireylerin depresyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmada bu riskin özellikle kadınlarda ve kırsal ya da daha az kentleşmiş bölgelerde yaşayan kişilerde daha belirgin olduğu görüldü.

Uzmanlar, bunun nedenleri arasında sosyal izolasyonun artması, ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve yaşlanmanın getirdiği biyolojik değişimlerin etkili olabileceğini belirtiyor.

Psikologlar, emekliliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Psikologlar, emekliliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte bireyler günlük sorumluluklarını, sosyal rollerini ve üretkenlik hissini kaybedebiliyor.

Bunun yanında ilerleyen yaşla birlikte kaçırılmış fırsatlar, pişmanlıklar ve artık değiştirilemeyecek yaşam kararları üzerine düşünme eğilimi de artabiliyor. Bu durum bazı kişilerde yoğun üzüntü, içe kapanma ve umutsuzluk gibi depresif belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Emeklilik Herkes İçin Olumsuz Sonuç Doğurmuyor

Araştırmaların tamamı emekliliğin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını göstermiyor. Özellikle yoğun iş stresi yaşayan veya çalışma koşulları nedeniyle tükenmişlik hisseden kişilerde emeklilik sonrası depresyon belirtilerinin azaldığını ortaya koyan çalışmalar da bulunuyor.

İş baskısından uzaklaşmak, hobilere zaman ayırabilmek, daha kaliteli uyuyabilmek ve aileyle daha fazla vakit geçirmek, emeklilik sürecinin ruh sağlığı açısından olumlu etkiler yaratmasını sağlayabiliyor. Uzmanlara göre bu geçiş döneminin nasıl yönetildiği, kişinin psikolojik iyilik hâlinde belirleyici rol oynuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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