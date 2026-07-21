Psikologlar Açıkladı: 65 Yaş Sonrası Emeklilik Neden Depresyon Riskini Artırıyor?

Çalışmaların önemli bir kısmı, depresyon riskinin emekliliğin ilk dönemlerinde zirveye ulaştığını, daha sonra ise birçok kişide zamanla azaldığını ortaya koyuyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil.

Tayvan'da 84 binden fazla emekli üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, daha ileri yaşlarda emekli olan bireylerin depresyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmada bu riskin özellikle kadınlarda ve kırsal ya da daha az kentleşmiş bölgelerde yaşayan kişilerde daha belirgin olduğu görüldü.

Uzmanlar, bunun nedenleri arasında sosyal izolasyonun artması, ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve yaşlanmanın getirdiği biyolojik değişimlerin etkili olabileceğini belirtiyor.