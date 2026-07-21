Psikologlar Açıkladı: 65 Yaş Sonrası Emeklilik Neden Depresyon Riskini Artırıyor?
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Emeklilik, birçok kişi için dinlenme ve özgürleşme anlamına gelse de beraberinde önemli psikolojik değişimleri de getirebiliyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerde rutinin değişmesi, sosyal çevrenin daralması ve amaç duygusunun zayıflamasının depresyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki uzmanlara göre bu risk neden ortaya çıkıyor ve nasıl önlenebilir?
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Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte günlük düzenin, sosyal ilişkilerin ve kişinin kendini tanımlama biçiminin değiştiği önemli bir yaşam dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
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Farklı ülkelerde yürütülen araştırmalar, depresyon belirtilerinin özellikle emekliliğe geçiş döneminde arttığını gösteriyor.
Psikologlar, emekliliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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