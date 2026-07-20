Araştırmaya Göre Hafif Uyku Eksikliği Bile Kilo Alımına Yol Açabilir
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Uyku süresini günde sadece bir saatten biraz fazla azaltmanın bile sanıldığından daha büyük sonuçları olabilir. Yeni bir araştırma, kronik ve hafif düzeydeki uyku eksikliğinin zamanla kilo artışına, daha hareketsiz bir yaşam tarzına ve metabolik sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ortaya koyuyor.
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Yeterli uyku almamanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyor.
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Araştırmaya, normal şartlarda gecede en az yedi saat uyuyan ve kalp-damar ile metabolik hastalık riski taşıyan 95 yetişkin katıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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