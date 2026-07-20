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Yaşam
Araştırmaya Göre Hafif Uyku Eksikliği Bile Kilo Alımına Yol Açabilir

Araştırmaya Göre Hafif Uyku Eksikliği Bile Kilo Alımına Yol Açabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 00:24
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Uyku süresini günde sadece bir saatten biraz fazla azaltmanın bile sanıldığından daha büyük sonuçları olabilir. Yeni bir araştırma, kronik ve hafif düzeydeki uyku eksikliğinin zamanla kilo artışına, daha hareketsiz bir yaşam tarzına ve metabolik sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ortaya koyuyor.

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Yeterli uyku almamanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyor.

Yeterli uyku almamanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyor.

Ancak yeni bir araştırma, yalnızca birkaç saatlik ciddi uyku kaybının değil, her gece ortalama 5-6 saat uyumanın da zamanla kilo artışına neden olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre kronik ve hafif düzeydeki uyku eksikliği, obeziteyle bağlantılı hastalıkların riskini artırabilir.

Hafif uyku eksikliği de kilo aldırabiliyor

Bugüne kadar uyku yoksunluğu ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların büyük bölümü, katılımcıların gecede yaklaşık dört saat uyuduğu ağır uyku kısıtlamalarına odaklanıyordu. Bu çalışmalar, şiddetli uyku eksikliğinin iştahı artırarak aşırı yemeye yol açabileceğini gösterse de, günlük hayatta daha yaygın görülen hafif uyku eksikliğinin etkileri net olarak bilinmiyordu.

ABD'deki Columbia Üniversitesi Vagelos Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni çalışma ise bu boşluğu doldurmayı amaçladı. Araştırma, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unu etkilediği tahmin edilen kronik ve hafif uyku eksikliğinin bile kilo artışına neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı ve Columbia Üniversitesi Beslenme Tıbbı Profesörü Marie-Pierre St-Onge, yeterli uykunun yalnızca dinlenmek için değil, kilo kontrolü ve kalp-damar sağlığı açısından da önemli olduğunu belirtti.

Araştırmaya, normal şartlarda gecede en az yedi saat uyuyan ve kalp-damar ile metabolik hastalık riski taşıyan 95 yetişkin katıldı.

Araştırmaya, normal şartlarda gecede en az yedi saat uyuyan ve kalp-damar ile metabolik hastalık riski taşıyan 95 yetişkin katıldı.

Katılımcılardan ilk altı hafta boyunca yatış saatlerini 90 dakika geciktirmeleri istendi. Böylece uyku süreleri ortalama 80 dakika azaldı. Sonraki altı haftada ise normal uyku düzenlerine geri döndüler. Araştırma süresince bileklik tipi cihazlarla uyku süreleri ve fiziksel aktiviteleri takip edildi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar düzenli olarak katılımcıların:

  • Vücut ağırlığını,

  • Bel çevresini,

  • Vücut kompozisyonunu,

  • Açlık kanındaki iştah hormonlarını ölçtü.

Sadece 80 dakika daha az uyku yaklaşık yarım kilo artış getirdi

Araştırmanın sonunda, uyku süresinin yaklaşık 80 dakika azaltıldığı dönemde katılımcıların ortalama 0,45 kilogram daha fazla kilo aldığı görüldü.

Araştırmacılar, bu durumun uzun vadede devam etmesi halinde yıllık bazda anlamlı kilo artışlarına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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