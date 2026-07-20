Araştırmaya Göre Hafif Uyku Eksikliği Bile Kilo Alımına Yol Açabilir

Ancak yeni bir araştırma, yalnızca birkaç saatlik ciddi uyku kaybının değil, her gece ortalama 5-6 saat uyumanın da zamanla kilo artışına neden olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre kronik ve hafif düzeydeki uyku eksikliği, obeziteyle bağlantılı hastalıkların riskini artırabilir.

Hafif uyku eksikliği de kilo aldırabiliyor

Bugüne kadar uyku yoksunluğu ile obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların büyük bölümü, katılımcıların gecede yaklaşık dört saat uyuduğu ağır uyku kısıtlamalarına odaklanıyordu. Bu çalışmalar, şiddetli uyku eksikliğinin iştahı artırarak aşırı yemeye yol açabileceğini gösterse de, günlük hayatta daha yaygın görülen hafif uyku eksikliğinin etkileri net olarak bilinmiyordu.

ABD'deki Columbia Üniversitesi Vagelos Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni çalışma ise bu boşluğu doldurmayı amaçladı. Araştırma, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unu etkilediği tahmin edilen kronik ve hafif uyku eksikliğinin bile kilo artışına neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı ve Columbia Üniversitesi Beslenme Tıbbı Profesörü Marie-Pierre St-Onge, yeterli uykunun yalnızca dinlenmek için değil, kilo kontrolü ve kalp-damar sağlığı açısından da önemli olduğunu belirtti.