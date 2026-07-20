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Bodrum'da Yeni Lüks Trend: Plaja Botla Giriş İçin 70 Bin Lira Ödüyorlar

Bodrum'da Yeni Lüks Trend: Plaja Botla Giriş İçin 70 Bin Lira Ödüyorlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 22:38
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Bodrum'da yaz sezonu yine ilginç bir trendle gündemde. Bu kez konuşulan konu, beach kulüplerine deniz taksiyle gitmek için ödenen yüksek ücretler. İddiaya göre bazı tatilciler, sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlar yapmak ve gösterişli bir giriş sergilemek uğruna yaklaşık 70 bin lirayı gözden çıkarıyor.

Kaynak: Takvim - Ufuk Özcan

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/yazarlar/uf...
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Bodrum'da bu yaz yalnızca beach kulüplerindeki fiyatlar değil, ulaşım tercihleri de gündem oldu.

Bodrum'da bu yaz yalnızca beach kulüplerindeki fiyatlar değil, ulaşım tercihleri de gündem oldu.

İddiaya göre bazı tatilciler, beach'lere gösterişli bir giriş yapmak ve sosyal medyada dikkat çekici içerikler paylaşmak için deniz taksi hizmetine yaklaşık 70 bin lira ödüyor.

Her yaz lüks harcamaları ve sıra dışı tatil alışkanlıklarıyla konuşulan Bodrum, bu sezon yeni bir trendle gündemde. Özellikle Yalıkavak ile Türkbükü arasında hizmet veren lüks deniz taksileri, yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Bazı tatilciler, beach kulüplerine karadan gitmek yerine denizden giriş yapmayı tercih ediyor.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın aktardığına göre, 12 metrelik lüks botlarla sunulan deniz taksi hizmetinin ücreti yaklaşık 1.200 euro seviyesine kadar çıkabiliyor.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın aktardığına göre, 12 metrelik lüks botlarla sunulan deniz taksi hizmetinin ücreti yaklaşık 1.200 euro seviyesine kadar çıkabiliyor.

Güncel kurla bu rakam yaklaşık 70 bin liraya karşılık geliyor.

Söz konusu hizmet, özellikle Bodrum'un popüler beach kulüplerine ulaşım için kullanılıyor. Ancak iddialara göre tercih sebebi trafikten kaçmak ya da zamandan tasarruf etmekten çok, mekâna dikkat çekici bir giriş yapmak.

Amaç Sosyal Medyada 'Yatla Geldi' Algısı Oluşturmak

İddiaya göre bazı tatilciler, beach kulüplerine bottan inerek daha gösterişli bir görüntü oluşturmayı hedefliyor. Böylece sosyal medya paylaşımlarında özel yatla gelmiş izlenimi vermek isteyenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Lüks botlardan inilen anların özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaşılması, bu hizmetin popülerleşmesinde etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor.

Bodrum, son yıllarda yüksek fiyatlı plaj giriş ücretleri, astronomik hesaplar ve VIP hizmetleriyle sık sık gündeme geliyor.

Bodrum, son yıllarda yüksek fiyatlı plaj giriş ücretleri, astronomik hesaplar ve VIP hizmetleriyle sık sık gündeme geliyor.

Bu yaz sezonunda ise dikkat çeken yeni trend, beach kulüplerine deniz taksiyle ulaşım oldu.

Henüz bu uygulamanın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin resmi bir veri bulunmasa da, basına yansıyan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle yalnızca kısa bir deniz yolculuğu için yaklaşık 70 bin lira ödenmesi, kullanıcılar arasında 'lüks mü, gösteriş mi?' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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