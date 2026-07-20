Bodrum'da Yeni Lüks Trend: Plaja Botla Giriş İçin 70 Bin Lira Ödüyorlar
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Kaynak: https://www.takvim.com.tr/yazarlar/uf...
Bodrum'da yaz sezonu yine ilginç bir trendle gündemde. Bu kez konuşulan konu, beach kulüplerine deniz taksiyle gitmek için ödenen yüksek ücretler. İddiaya göre bazı tatilciler, sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlar yapmak ve gösterişli bir giriş sergilemek uğruna yaklaşık 70 bin lirayı gözden çıkarıyor.
Kaynak: Takvim - Ufuk Özcan
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Bodrum'da bu yaz yalnızca beach kulüplerindeki fiyatlar değil, ulaşım tercihleri de gündem oldu.
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Takvim'den Ufuk Özcan'ın aktardığına göre, 12 metrelik lüks botlarla sunulan deniz taksi hizmetinin ücreti yaklaşık 1.200 euro seviyesine kadar çıkabiliyor.
Bodrum, son yıllarda yüksek fiyatlı plaj giriş ücretleri, astronomik hesaplar ve VIP hizmetleriyle sık sık gündeme geliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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