Bodrum'da Yeni Lüks Trend: Plaja Botla Giriş İçin 70 Bin Lira Ödüyorlar

İddiaya göre bazı tatilciler, beach'lere gösterişli bir giriş yapmak ve sosyal medyada dikkat çekici içerikler paylaşmak için deniz taksi hizmetine yaklaşık 70 bin lira ödüyor.

Her yaz lüks harcamaları ve sıra dışı tatil alışkanlıklarıyla konuşulan Bodrum, bu sezon yeni bir trendle gündemde. Özellikle Yalıkavak ile Türkbükü arasında hizmet veren lüks deniz taksileri, yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Bazı tatilciler, beach kulüplerine karadan gitmek yerine denizden giriş yapmayı tercih ediyor.