40 Yıldır Yanlış Biliniyormuş: Samanyolu'ndaki Dev Yapının Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, gökbilimcilerin uzun yıllardır 'Galaktik Merkez Lobu' olarak tanımladığı oluşumun aslında galaksinin merkezinde yer almadığını ve sanıldığı gibi bir lob değil, kapalı bir gaz halkası olduğunu ortaya koydu.

40 yıllık gizem çözüldü

Astronomi dünyasında uzun yıllardır tartışılan 'Galaktik Merkez Lobu' (Galactic Center Lobe - GCL) hakkındaki yeni bulgular, yapının bugüne kadar yanlış yorumlandığını gösterdi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, oluşumun hem konumu hem de yapısal özellikleriyle ilgili yerleşik kabullerin doğru olmadığını belirledi.

Araştırmaya göre, yıllardır Samanyolu'nun merkezinden yükselen dev bir yapı olarak görülen oluşum, aslında bakış açısının oluşturduğu optik bir yanılsamaymış. Yapının yalnızca belirli bir bölümü görülebildiği için gerçek şekli bugüne kadar tam olarak anlaşılamadı.