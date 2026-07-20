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40 Yıldır Yanlış Biliniyormuş: Samanyolu'ndaki Dev Yapının Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı

40 Yıldır Yanlış Biliniyormuş: Samanyolu'ndaki Dev Yapının Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 20:41
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Samanyolu'nun merkezinden yükseldiği düşünülen dev yapıyla ilgili yaklaşık 40 yıldır kabul gören görüş değişti. Bilim insanları, yeni gözlemler sayesinde bu oluşumun aslında galaksinin merkezinde yer almadığını ve bugüne kadar sanıldığından tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynak: https://www.science.com/scientists-so...
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Samanyolu'nun merkezinden yükseldiği düşünülen dev yapıyla ilgili yaklaşık 40 yıldır kabul gören görüş değişti.

Samanyolu'nun merkezinden yükseldiği düşünülen dev yapıyla ilgili yaklaşık 40 yıldır kabul gören görüş değişti.

Yeni bir araştırma, gökbilimcilerin uzun yıllardır 'Galaktik Merkez Lobu' olarak tanımladığı oluşumun aslında galaksinin merkezinde yer almadığını ve sanıldığı gibi bir lob değil, kapalı bir gaz halkası olduğunu ortaya koydu.

40 yıllık gizem çözüldü

Astronomi dünyasında uzun yıllardır tartışılan 'Galaktik Merkez Lobu' (Galactic Center Lobe - GCL) hakkındaki yeni bulgular, yapının bugüne kadar yanlış yorumlandığını gösterdi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, oluşumun hem konumu hem de yapısal özellikleriyle ilgili yerleşik kabullerin doğru olmadığını belirledi.

Araştırmaya göre, yıllardır Samanyolu'nun merkezinden yükselen dev bir yapı olarak görülen oluşum, aslında bakış açısının oluşturduğu optik bir yanılsamaymış. Yapının yalnızca belirli bir bölümü görülebildiği için gerçek şekli bugüne kadar tam olarak anlaşılamadı.

Sanılandan çok daha yakın

Sanılandan çok daha yakın

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden astrofizikçi Kathryn Kreckel liderliğindeki ekip, söz konusu yapının Dünya'dan yaklaşık 6 bin 520 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu tespit etti.

Daha önce Samanyolu'nun merkezinde, yani yaklaşık 26 bin ışık yılı mesafede olduğu düşünülen yapının aslında bize çok daha yakın olması, gerçek boyutunun da tahmin edilenden daha küçük olduğunu gösterdi.

Yeni gözlem tekniği gerçeği ortaya çıkardı

Araştırmacılar, keşif için Samanyolu'ndaki gazları görünür ve kızılötesi dalga boylarında haritalayan SDSS-V Local Volume Mapper projesinin verilerinden yararlandı.

Özellikle iyonize kükürt gazının yaydığı uzun dalga boylu ışık sayesinde, daha önce galaksideki yoğun toz bulutlarının arkasında kalan bölge ilk kez ayrıntılı şekilde görüntülenebildi. Böylece yıllardır açık bir 'lob' olarak değerlendirilen yapının, gerçekte tamamen kapalı bir halka olduğu anlaşıldı.

Dev bir gaz balonu olabilir

Bilim insanları, yapının yoğun morötesi ışınım altında parlayan dev bir hidrojen gazı bulutundan oluştuğunu düşünüyor.

Araştırmaya göre bu dev gaz balonu, milyonlarca yıl önce aynı yıldız oluşum bölgesinde meydana gelen büyük kütleli yıldızların güçlü yıldız rüzgarları ve süpernova patlamalarının etkisiyle şekillenmiş olabilir.

Yaklaşık 115 ışık yılı genişliğindeki yapının, Avcı (Orion) Takımyıldızı'nda bulunan ve gökbilimcilerin yakından tanıdığı Barnard Döngüsü ile benzer süreçler sonucunda oluştuğu değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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