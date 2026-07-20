40 Yıldır Yanlış Biliniyormuş: Samanyolu'ndaki Dev Yapının Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-so...
Samanyolu'nun merkezinden yükseldiği düşünülen dev yapıyla ilgili yaklaşık 40 yıldır kabul gören görüş değişti. Bilim insanları, yeni gözlemler sayesinde bu oluşumun aslında galaksinin merkezinde yer almadığını ve bugüne kadar sanıldığından tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.
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Samanyolu'nun merkezinden yükseldiği düşünülen dev yapıyla ilgili yaklaşık 40 yıldır kabul gören görüş değişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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