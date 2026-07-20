Enerjinizi Fark Ettirmeden Tüketen 7 Düşünme Alışkanlığı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hiç yaşanmamış bir konuşmayı kafanızda defalarca prova ettiğiniz ya da günler önce yaşanan bir olayı tekrar tekrar düşündüğünüz oluyor mu? Uzmanlara göre bu durum, sandığınızdan çok daha yaygın ve zamanla zihinsel enerjinizi fark etmeden tüketebiliyor. İşte aşırı düşünmenin en sık görülen 7 biçimi ve bu döngüyü fark etmenizi sağlayacak öneriler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün içinde yaşadığınız olayları tekrar tekrar zihninizde canlandırıyor, henüz yaşanmamış senaryolar üzerine saatler harcıyor ya da en küçük belirsizlikte kendinizi kaygı sarmalının içinde buluyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte uzmanların dikkat çektiği en yaygın 7 aşırı düşünme alışkanlığı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın