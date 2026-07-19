“Son Derece Dışlayıcı”: Nolan’ın ‘The Odyssey’ Filminin Dünyada Sadece 41 Salonda İzlenebilmesi Gündem Oldu

Film, Homeros'un ünlü destanından uyarlanan mitolojik bir aksiyon epik olarak, tamamen IMAX film kameralarıyla (özellikle yeni IMAX Keighley modeli dahil) çekilen ilk uzun metrajlı yapım olma özelliğini taşıyor. Bu sayede olağanüstü yüksek çözünürlük, devasa 1.43:1 aspect ratio ve immersif görüntü kalitesi sunuyor; standart salonlarda bazı çerçeveler kesilirken, sınırlı sayıdaki (dünyada yaklaşık 41, ABD'de 25) gerçek IMAX 70mm salonlarda Nolan'ın tam vizyonu ortaya çıkıyor.

Haliyle bu durum izleyicilerin kafasında bazı soru işaretlerine sebep oldu. İzleyiciler, standart sinema salonlarında Odyssey'nin 'tamamını' izleyemeceğini düşündü.