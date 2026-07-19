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“Son Derece Dışlayıcı”: Nolan’ın ‘The Odyssey’ Filminin Dünyada Sadece 41 Salonda İzlenebilmesi Gündem Oldu

“Son Derece Dışlayıcı”: Nolan’ın ‘The Odyssey’ Filminin Dünyada Sadece 41 Salonda İzlenebilmesi Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 15:57 Son Güncelleme: 19.07.2026 - 15:58
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Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi The Odyssey, sinema tarihinin en iddialı teknik projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamamı IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metraj yapım olan film, dünyada yalnızca 41 sinema salonunda 70mm IMAX formatında tam kapasiteyle izlenebiliyor. Bu sınırlı gösterim ağı, hayranlar arasında büyük bir tartışma başlatırken, birçok sinemasever 'gerçek Nolan deneyimini' yaşayabilmek için yüzlerce kilometre yol gitmeyi bile göze alıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Christopher Nolan'ın epik filmi "The Odyssey", sinema tarihine damga vuran bir IMAX olayıyla vizyona girdi.

Christopher Nolan'ın epik filmi "The Odyssey", sinema tarihine damga vuran bir IMAX olayıyla vizyona girdi.

Film, Homeros'un ünlü destanından uyarlanan mitolojik bir aksiyon epik olarak, tamamen IMAX film kameralarıyla (özellikle yeni IMAX Keighley modeli dahil) çekilen ilk uzun metrajlı yapım olma özelliğini taşıyor. Bu sayede olağanüstü yüksek çözünürlük, devasa 1.43:1 aspect ratio ve immersif görüntü kalitesi sunuyor; standart salonlarda bazı çerçeveler kesilirken, sınırlı sayıdaki (dünyada yaklaşık 41, ABD'de 25) gerçek IMAX 70mm salonlarda Nolan'ın tam vizyonu ortaya çıkıyor.

Haliyle bu durum izleyicilerin kafasında bazı soru işaretlerine sebep oldu. İzleyiciler, standart sinema salonlarında Odyssey'nin 'tamamını' izleyemeceğini düşündü.

Nadir IMAX salonlarında film bu şekilde gözükürken,

Nadir IMAX salonlarında film bu şekilde gözükürken,

İddiaya göre standart sinema salonlarında film bu şekilde gözüküyor.

İddiaya göre standart sinema salonlarında film bu şekilde gözüküyor.

Bu durumu 'elitist' ve 'dışlayıcı' bulanlar yok değildi.

Bu durumu 'elitist' ve 'dışlayıcı' bulanlar yok değildi.
twitter.com
twitter.com
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"IMAX işlerine hâlâ çok hakim değilim ama merak ettiğim bir şey var: Filmlerin yönetmenin amaçladığı görüntü oranını (aspect ratio) koruyan dijital sürümleri yayımlanıyor mu? Yoksa Nolan gerçekten filmlerini izlemek için hedeflediği deneyimi kalıcı olarak erişilemez mi hale getirdi?"

"IMAX işlerine hâlâ çok hakim değilim ama merak ettiğim bir şey var: Filmlerin yönetmenin amaçladığı görüntü oranını (aspect ratio) koruyan dijital sürümleri yayımlanıyor mu? Yoksa Nolan gerçekten filmlerini izlemek için hedeflediği deneyimi kalıcı olarak erişilemez mi hale getirdi?"
twitter.com

"Bu gerçekten saçmalık"

"Bu gerçekten saçmalık"
twitter.com

**"40 sinemada düzgün izlenebilen film yapmak ne alaka? Bari normal salonda da düzgün gözüksün, milletin kafasının yarısı kesiliyor."**

**"40 sinemada düzgün izlenebilen film yapmak ne alaka? Bari normal salonda da düzgün gözüksün, milletin kafasının yarısı kesiliyor."**
twitter.com

"Çünkü o filmleri seyirci ya da eleştirmenler için değil, kendisi için çekiyor. Bu, narsisizmin en saf hali."

"Çünkü o filmleri seyirci ya da eleştirmenler için değil, kendisi için çekiyor. Bu, narsisizmin en saf hali."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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