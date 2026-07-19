Ünlü Analist, Popüler Uygulama İçin Uyardı: "Küresel Ekonomiyi Sarsabilir"

Teknoloji analisti ve yazarı Ed Zitron, yayımladığı kapsamlı raporda OpenAI'ın iş modelini sert sözlerle eleştirirken, şirketin yaşayabileceği olası bir finansal krizin tüm teknoloji ekosistemini etkileyebileceğini öne sürdü.

Yaklaşık 15 bin kelimelik analizinde Ed Zitron, OpenAI'ı 2008 küresel finans krizinin sembol şirketlerinden Lehman Brothers'a benzetti. Zitron'a göre bugün yapay zeka sektöründeki dev yatırımların önemli bir bölümü, OpenAI'ın gelecekte yüksek kârlılık elde edeceği beklentisi üzerine inşa edildi.

Analist, ChatGPT'nin büyük başarısının ardından OpenAI'ın sektörün güven merkezi haline geldiğini belirtiyor. Veri merkezlerine yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar, NVIDIA çiplerine yönelik yoğun talep ve yapay zeka girişimlerine biçilen yüksek değerlemelerin de büyük ölçüde bu beklentiye dayandığını savunuyor.