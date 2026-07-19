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Ünlü Analist, Popüler Uygulama İçin Uyardı: "Küresel Ekonomiyi Sarsabilir"

Ünlü Analist, Popüler Uygulama İçin Uyardı: "Küresel Ekonomiyi Sarsabilir"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 13:35
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Yapay zeka sektörüne yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlar sürerken, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir kriz uyarısı gündeme geldi. Teknoloji analisti Ed Zitron, OpenAI'ın mevcut büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını savunarak, şirketin yaşayabileceği olası bir finansal krizin küresel teknoloji ve ekonomi üzerinde domino etkisi yaratabileceğini öne sürdü.

Kaynak: https://www.businessinsider.com/opena...
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Son yıllarda milyarlarca dolarlık yatırımla teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelen yapay zeka sektörü, bu kez dikkat çekici bir kriz senaryosuyla gündemde.

Son yıllarda milyarlarca dolarlık yatırımla teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelen yapay zeka sektörü, bu kez dikkat çekici bir kriz senaryosuyla gündemde.

Teknoloji analisti ve yazarı Ed Zitron, yayımladığı kapsamlı raporda OpenAI'ın iş modelini sert sözlerle eleştirirken, şirketin yaşayabileceği olası bir finansal krizin tüm teknoloji ekosistemini etkileyebileceğini öne sürdü.

Yaklaşık 15 bin kelimelik analizinde Ed Zitron, OpenAI'ı 2008 küresel finans krizinin sembol şirketlerinden Lehman Brothers'a benzetti. Zitron'a göre bugün yapay zeka sektöründeki dev yatırımların önemli bir bölümü, OpenAI'ın gelecekte yüksek kârlılık elde edeceği beklentisi üzerine inşa edildi.

Analist, ChatGPT'nin büyük başarısının ardından OpenAI'ın sektörün güven merkezi haline geldiğini belirtiyor. Veri merkezlerine yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar, NVIDIA çiplerine yönelik yoğun talep ve yapay zeka girişimlerine biçilen yüksek değerlemelerin de büyük ölçüde bu beklentiye dayandığını savunuyor.

Rapora göre risk yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Şirketin olası bir finansal darboğaza girmesi halinde Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle ve CoreWeave gibi dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları da baskı altına girebilir.

Rapora göre risk yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Şirketin olası bir finansal darboğaza girmesi halinde Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle ve CoreWeave gibi dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları da baskı altına girebilir.

Zitron, özellikle veri merkezi projeleri, uzun vadeli donanım yatırımları ve yüksek maliyetli altyapı harcamalarının talebin yavaşlaması halinde ciddi finansal yük oluşturabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yaşanabilecek olası bir güven kaybının tüm teknoloji ekosisteminde domino etkisi yaratabileceğini öne sürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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