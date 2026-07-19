Ünlü Analist, Popüler Uygulama İçin Uyardı: "Küresel Ekonomiyi Sarsabilir"
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Kaynak: https://www.businessinsider.com/opena...
Yapay zeka sektörüne yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlar sürerken, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir kriz uyarısı gündeme geldi. Teknoloji analisti Ed Zitron, OpenAI'ın mevcut büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını savunarak, şirketin yaşayabileceği olası bir finansal krizin küresel teknoloji ve ekonomi üzerinde domino etkisi yaratabileceğini öne sürdü.
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Son yıllarda milyarlarca dolarlık yatırımla teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelen yapay zeka sektörü, bu kez dikkat çekici bir kriz senaryosuyla gündemde.
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Rapora göre risk yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Şirketin olası bir finansal darboğaza girmesi halinde Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle ve CoreWeave gibi dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları da baskı altına girebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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