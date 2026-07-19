Psikologlara Göre Öz Disiplininizin Güçlü Olduğunu Gösteren 3 Davranış Açıklandı
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Kaynak: https://fastcompanyme.com/work-life/i...
Öz disiplin denildiğinde akla genellikle sıkı kurallar ve kusursuz rutinler gelse de uzmanlara göre durum bundan çok daha farklı. Psikoloji doktoru Alice Boyes, gerçek öz disiplinin günlük hayatta sürdürülen alışkanlıklar ve uzun vadeli davranışlarla kendini gösterdiğini belirtiyor. İşte öz disiplininizin güçlü olduğuna işaret eden üç önemli davranış...
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Öz disiplin denildiğinde çoğu kişinin aklına sabah 04.00'te uyanan, her gün spor yapan ve kusursuz bir rutin sürdüren insanlar geliyor.
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Öz disiplin sadece irade gücü değil.
İşte öz disiplini yüksek olan insanların 3 ortak özelliği
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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