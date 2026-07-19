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Psikologlara Göre Öz Disiplininizin Güçlü Olduğunu Gösteren 3 Davranış Açıklandı

Psikologlara Göre Öz Disiplininizin Güçlü Olduğunu Gösteren 3 Davranış Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 10:28
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Öz disiplin denildiğinde akla genellikle sıkı kurallar ve kusursuz rutinler gelse de uzmanlara göre durum bundan çok daha farklı. Psikoloji doktoru Alice Boyes, gerçek öz disiplinin günlük hayatta sürdürülen alışkanlıklar ve uzun vadeli davranışlarla kendini gösterdiğini belirtiyor. İşte öz disiplininizin güçlü olduğuna işaret eden üç önemli davranış...

Kaynak: https://fastcompanyme.com/work-life/i...
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Öz disiplin denildiğinde çoğu kişinin aklına sabah 04.00'te uyanan, her gün spor yapan ve kusursuz bir rutin sürdüren insanlar geliyor.

Ancak psikoloji alanında doktora derecesine sahip uzman Alice Boyes'e göre gerçek öz disiplin, katı kurallardan çok uzun vadeli davranış alışkanlıklarında kendini gösteriyor.

Öz disiplin sadece irade gücü değil.

Öz disiplin sadece irade gücü değil.

Psikoloji doktoru ve Stress-Free Productivity kitabının yazarı Alice Boyes, gerçek öz disiplinin günlük hayatta sürdürülebilir davranışlarla ölçülebileceğini söylüyor. Boyes'e göre öz disiplini güçlü olan kişiler, yalnızca kısa süreli motivasyonla hareket etmiyor; davranışlarını yaşam tarzlarının doğal bir parçası haline getiriyor.

İşte öz disiplini yüksek olan insanların 3 ortak özelliği

1. Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarınız varsa

Boyes'e göre uzun soluklu dostluklar, öz disiplinin önemli işaretlerinden biri. Çünkü yıllar boyunca bir arkadaşlığı sürdürebilmek; iletişimi koparmamayı, verilen sözleri tutmayı ve karşı tarafa değer verildiğini düzenli olarak göstermeyi gerektiriyor.

Araştırmalar da güçlü sosyal ilişkilerin yalnızca ruh sağlığını değil, yaşam süresi ve genel yaşam kalitesini de olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzun yıllardır devam eden dostluklar, kişinin sorumluluk alma ve ilişki yönetme becerilerinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2. Sağlıklı bir alışkanlığı yıllardır sürdürebiliyorsanız

Boyes, öz disiplin ile bir alışkanlığı kısa süre uygulayabilmenin aynı şey olmadığını vurguluyor. Gerçek öz disiplin, sağlıklı davranışların zamanla kişinin kimliğinin bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu alışkanlık her gün kısa bir meditasyon yapmak, düzenli yürüyüşe çıkmak ya da güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak olabilir. Önemli olan, bu davranışı bir yıldan uzun süredir istikrarlı şekilde sürdürebilmek. Uzmanlara göre bu durum, güçlü bir öz disiplinin en belirgin göstergelerinden biri.

3. Yapmak istediğiniz güzel şeyleri önceden planlıyorsanız

Boyes'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise insanların sadece çalışmayı ya da sağlıklı yaşamayı değil, kendilerini mutlu edecek deneyimleri de planlamaları gerektiği.

İleri bir tarih için tatil rezervasyonu yapmak, arkadaşlarla buluşma organize etmek ya da uzun zamandır gitmek istenen bir etkinlik için önceden plan yapmak; kişinin hem öz disiplin sahibi olduğunu hem de kendi ihtiyaçlarına değer verdiğini gösteriyor.

Boyes'e göre öz disiplin, yalnızca görevleri yerine getirmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kişinin kendi mutluluğunu önemsemesi, geleceğini planlaması ve yaşamına değer katacak deneyimlere bilinçli şekilde yer açması da bu kavramın önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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