Psikologlara Göre Öz Disiplininizin Güçlü Olduğunu Gösteren 3 Davranış Açıklandı

1. Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarınız varsa

Boyes'e göre uzun soluklu dostluklar, öz disiplinin önemli işaretlerinden biri. Çünkü yıllar boyunca bir arkadaşlığı sürdürebilmek; iletişimi koparmamayı, verilen sözleri tutmayı ve karşı tarafa değer verildiğini düzenli olarak göstermeyi gerektiriyor.

Araştırmalar da güçlü sosyal ilişkilerin yalnızca ruh sağlığını değil, yaşam süresi ve genel yaşam kalitesini de olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzun yıllardır devam eden dostluklar, kişinin sorumluluk alma ve ilişki yönetme becerilerinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2. Sağlıklı bir alışkanlığı yıllardır sürdürebiliyorsanız

Boyes, öz disiplin ile bir alışkanlığı kısa süre uygulayabilmenin aynı şey olmadığını vurguluyor. Gerçek öz disiplin, sağlıklı davranışların zamanla kişinin kimliğinin bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu alışkanlık her gün kısa bir meditasyon yapmak, düzenli yürüyüşe çıkmak ya da güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak olabilir. Önemli olan, bu davranışı bir yıldan uzun süredir istikrarlı şekilde sürdürebilmek. Uzmanlara göre bu durum, güçlü bir öz disiplinin en belirgin göstergelerinden biri.

3. Yapmak istediğiniz güzel şeyleri önceden planlıyorsanız

Boyes'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise insanların sadece çalışmayı ya da sağlıklı yaşamayı değil, kendilerini mutlu edecek deneyimleri de planlamaları gerektiği.

İleri bir tarih için tatil rezervasyonu yapmak, arkadaşlarla buluşma organize etmek ya da uzun zamandır gitmek istenen bir etkinlik için önceden plan yapmak; kişinin hem öz disiplin sahibi olduğunu hem de kendi ihtiyaçlarına değer verdiğini gösteriyor.

Boyes'e göre öz disiplin, yalnızca görevleri yerine getirmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kişinin kendi mutluluğunu önemsemesi, geleceğini planlaması ve yaşamına değer katacak deneyimlere bilinçli şekilde yer açması da bu kavramın önemli bir parçasını oluşturuyor.