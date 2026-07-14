Uzmanlar Açıkladı: Yürüyüşte Asıl Farkı Yaratan Şey Adım Sayısı Değil

Gearin'e göre özellikle tempolu yürüyüşler ile yokuşlu veya eğimli parkurlarda yapılan yürüyüşler kalp atış hızını aerobik egzersiz seviyesine çıkarabiliyor. Buna karşılık, rahat tempoda yapılan yürüyüşlerin çoğu zaman bu seviyeye ulaşamadığı ifade ediliyor.

Hedef Kalp Atış Hızı Neden Önemli?

Uzmanlar, egzersiz sırasında hangi yoğunlukta çalışıldığını anlamanın en pratik yollarından birinin kalp atış hızını takip etmek olduğunu belirtiyor.