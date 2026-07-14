Uzmanlar Açıkladı: Yürüyüşte Asıl Farkı Yaratan Şey Adım Sayısı Değil
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Kaynak: https://www.indyturk.com/node/779903/...
Yürüyüş, en kolay uygulanabilen egzersizlerden biri olarak görülse de uzmanlara göre sağladığı fayda yalnızca atılan adım sayısıyla sınırlı değil. Yeni araştırmalar, yürüyüş sırasında yakalanan temponun ve kalp atış hızının sağlık üzerindeki etkide belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, doğru tempoyla yapılan yürüyüşlerin kardiyovasküler sağlığa çok daha fazla katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
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Son yıllarda sağlıklı yaşam denildiğinde akla ilk gelen alışkanlıklardan biri günlük adım sayısını artırmak oldu.
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Ohio'daki WAVE Fizik Tedavi ve Pilates Merkezi'nde görev yapan fizyoterapist Molly Gearin, yürüyüşün kardiyo egzersizi sayılıp sayılmayacağının kişinin sağlık durumu ve kondisyon seviyesine göre değişebileceğini belirtiyor.
Cleveland Clinic verilerine göre maksimum kalp atış hızı, 220 eksi yaş formülüyle hesaplanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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