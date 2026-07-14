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Psikolojiye Göre Sokaktaki Hayvanlarla Konuşan İnsanların Ortak Özellikleri Açıklandı

Psikolojiye Göre Sokaktaki Hayvanlarla Konuşan İnsanların Ortak Özellikleri Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 18:36
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Sokakta karşılaştığı bir kediye ya da köpeğe seslenmeden geçemeyen insanların sayısı sandığınızdan çok daha fazla. Psikoloji alanındaki araştırmalar, bu davranışın yalnızca sevimli bir alışkanlık olmadığını; empati, şefkat ve sosyal bağ kurma eğilimi gibi dikkat çekici kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.petmd.com/news/view/it-no...
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Hayvanlarla sohbet eden, ona dert anlatan ya da günlük konuşmalar yapan kişiler sandığınızdan çok daha fazla.

Hayvanlarla sohbet eden, ona dert anlatan ya da günlük konuşmalar yapan kişiler sandığınızdan çok daha fazla.

Psikoloji alanındaki araştırmalar ise hayvanlarla konuşmanın 'tuhaf' bir davranış olmadığını, aksine bazı bilişsel ve duygusal özelliklerle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu davranış; empati, sosyal bağ kurma ve zihinsel esneklik gibi birçok olumlu özelliğin göstergesi olabiliyor.

Hayvanlarla Konuşmak Neden Normal Bir Davranış?

İnsanların insan olmayan varlıklara düşünce, duygu ve niyet atfetmesine psikolojide antropomorfizm adı veriliyor. Bu eğilim yalnızca evcil hayvanlarla sınırlı değil; oyuncaklar, robotlar ve hatta otomobiller için bile görülebiliyor. Araştırmalara göre antropomorfizm, insan beyninin sosyal dünyayı anlamlandırma biçiminin doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor.

Chicago Üniversitesi'nden psikolog Nicholas Epley ve çalışma arkadaşları, insanların sosyal bağ kurma ihtiyacı arttığında hayvanlara daha fazla insani özellik yükleyebildiğini belirtiyor.

İnsanların insan olmayan varlıklara düşünce, duygu ve niyet atfetmesine psikolojide antropomorfizm adı veriliyor.

İnsanların insan olmayan varlıklara düşünce, duygu ve niyet atfetmesine psikolojide antropomorfizm adı veriliyor.

Bu eğilim yalnızca evcil hayvanlarla sınırlı değil; oyuncaklar, robotlar ve hatta otomobiller için bile görülebiliyor. Araştırmalara göre antropomorfizm, insan beyninin sosyal dünyayı anlamlandırma biçiminin doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor.

Chicago Üniversitesi'nden psikolog Nicholas Epley ve çalışma arkadaşları, insanların sosyal bağ kurma ihtiyacı arttığında hayvanlara daha fazla insani özellik yükleyebildiğini belirtiyor.

1. Empati Düzeyleri Daha Yüksek Olabiliyor

Hayvanlarla sık sık konuşan kişiler, karşısındaki canlının duygularını anlamaya çalışma eğiliminde oluyor. Bu durum empati becerisinin güçlü olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Psikologlara göre evcil hayvanların ihtiyaçlarını gözlemlemek ve onların davranışlarını anlamlandırmaya çalışmak, duygusal farkındalığı da destekleyebiliyor.

2. Sosyal Bağ Kurmaya Önem Veriyorlar

Araştırmalar, insanların evcil hayvanlarını aile bireyi gibi görmesinin oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Özellikle yalnız yaşayan bireylerde hayvanlarla konuşmak, aidiyet hissini güçlendirebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, hayvanlarla konuşmanın çoğu zaman yalnızlığın değil; güçlü bir bağ kurma isteğinin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

3. Hayal Güçleri ve Yaratıcılıkları Güçlü Olabiliyor

Psikoloji literatüründe hayvanlarla diyalog kurmanın yaratıcı düşünmeyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Bir hayvanın ne hissedebileceğini veya nasıl cevap vereceğini zihinde canlandırmak; soyut düşünme, hikâye kurma ve yaratıcılığı destekleyen bilişsel süreçleri harekete geçirebiliyor.

4. Duygularını Daha Rahat İfade Edebiliyorlar

Bazı kişiler stresli veya zor dönemlerde duygularını önce evcil hayvanlarıyla paylaşmayı tercih edebiliyor.

Uzmanlara göre bu durum güvenli bir duygusal alan oluşturarak stres seviyesinin azalmasına katkı sağlayabiliyor. Hayvanların yargılamayan varlığı, kişinin kendini daha rahat ifade etmesine yardımcı olabiliyor.

5. Zihinsel Esneklikleri Yüksek Olabiliyor

Psikolog Nicholas Epley'e göre insan olmayan canlılarla iletişim kurabilmek, beynin farklı bakış açılarını değerlendirme becerisinin bir parçası.

Bu nedenle hayvanlara kişilik yüklemek veya onlarla konuşmak, çoğu zaman bilişsel esnekliğin ve gelişmiş sosyal zekânın doğal bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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