Psikolojiye Göre Sokaktaki Hayvanlarla Konuşan İnsanların Ortak Özellikleri Açıklandı

Psikoloji alanındaki araştırmalar ise hayvanlarla konuşmanın 'tuhaf' bir davranış olmadığını, aksine bazı bilişsel ve duygusal özelliklerle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu davranış; empati, sosyal bağ kurma ve zihinsel esneklik gibi birçok olumlu özelliğin göstergesi olabiliyor.

Hayvanlarla Konuşmak Neden Normal Bir Davranış?

İnsanların insan olmayan varlıklara düşünce, duygu ve niyet atfetmesine psikolojide antropomorfizm adı veriliyor. Bu eğilim yalnızca evcil hayvanlarla sınırlı değil; oyuncaklar, robotlar ve hatta otomobiller için bile görülebiliyor. Araştırmalara göre antropomorfizm, insan beyninin sosyal dünyayı anlamlandırma biçiminin doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor.

Chicago Üniversitesi'nden psikolog Nicholas Epley ve çalışma arkadaşları, insanların sosyal bağ kurma ihtiyacı arttığında hayvanlara daha fazla insani özellik yükleyebildiğini belirtiyor.