Psikolojiye Göre Sokaktaki Hayvanlarla Konuşan İnsanların Ortak Özellikleri Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.petmd.com/news/view/it-no...
Sokakta karşılaştığı bir kediye ya da köpeğe seslenmeden geçemeyen insanların sayısı sandığınızdan çok daha fazla. Psikoloji alanındaki araştırmalar, bu davranışın yalnızca sevimli bir alışkanlık olmadığını; empati, şefkat ve sosyal bağ kurma eğilimi gibi dikkat çekici kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvanlarla sohbet eden, ona dert anlatan ya da günlük konuşmalar yapan kişiler sandığınızdan çok daha fazla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanların insan olmayan varlıklara düşünce, duygu ve niyet atfetmesine psikolojide antropomorfizm adı veriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın