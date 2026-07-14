Umutsuzluğa Kapıldıklarında Kendilerini Motive Eden Sözleri Paylaşan X Kullanıcıları

Bazen tek bir cümle, insanın bakış açısını değiştirmeye yetebiliyor. X'te bir kullanıcının 'Umutsuzluğa kapıldığınız zaman sizi motive eden bir söz varsa paylaşır mısınız?' sorusu da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kimi yıllardır aklından çıkmayan bir sözü paylaşırken, kimi de en zor zamanlarında kendisine güç veren cümleleri yazarak dikkat çekti.