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Yaşam
Umutsuzluğa Kapıldıklarında Kendilerini Motive Eden Sözleri Paylaşan X Kullanıcıları

Umutsuzluğa Kapıldıklarında Kendilerini Motive Eden Sözleri Paylaşan X Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 14:17
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Bazen tek bir cümle, insanın bakış açısını değiştirmeye yetebiliyor. X'te bir kullanıcının 'Umutsuzluğa kapıldığınız zaman sizi motive eden bir söz varsa paylaşır mısınız?' sorusu da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kimi yıllardır aklından çıkmayan bir sözü paylaşırken, kimi de en zor zamanlarında kendisine güç veren cümleleri yazarak dikkat çekti.

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Bir kullanıcı X'te yaptığı paylaşımla viral oldu.

Bir kullanıcı X'te yaptığı paylaşımla viral oldu.
twitter.com

'Umutsuzluğa kapıldığınız zaman sizi motive eden bir söz varsa paylaşır mısınız?' diye sordu. Diğer kullanıcılardan alıntılar ve yorumlar gecikmedi.

Kim neler paylaşmış, buyurun beraber bakalım...

Kim neler paylaşmış, buyurun beraber bakalım...
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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