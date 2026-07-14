Umutsuzluğa Kapıldıklarında Kendilerini Motive Eden Sözleri Paylaşan X Kullanıcıları
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Bazen tek bir cümle, insanın bakış açısını değiştirmeye yetebiliyor. X'te bir kullanıcının 'Umutsuzluğa kapıldığınız zaman sizi motive eden bir söz varsa paylaşır mısınız?' sorusu da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kimi yıllardır aklından çıkmayan bir sözü paylaşırken, kimi de en zor zamanlarında kendisine güç veren cümleleri yazarak dikkat çekti.
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Bir kullanıcı X'te yaptığı paylaşımla viral oldu.
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Kim neler paylaşmış, buyurun beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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