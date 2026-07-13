Psikolojiye Göre Gece Aşırı Düşünenlerin Ortak Özellikleri Açıklandı
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Gece yatağa uzandığınızda zihniniz bir türlü susmuyor, gün içinde yaşadıklarınızı ya da henüz gerçekleşmemiş olayları saatlerce düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Psikoloji alanındaki araştırmalar, gece aşırı düşünme eğilimi gösteren kişilerin bazı ortak özelliklere sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Peki uzmanlara göre gece overthink yapan kişileri diğerlerinden ayıran özellikler neler?
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Gün içinde yoğun bir tempoyla ilerleyen zihniniz, gece başınızı yastığa koyduğunuz anda durmaksızın çalışmaya mı başlıyor?
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Gece neden daha fazla overthink yapıyoruz?
Psikoloji araştırmalarına göre belirsizliğe karşı düşük tolerans, overthinking ile yakından ilişkili.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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