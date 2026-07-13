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Psikolojiye Göre Gece Aşırı Düşünenlerin Ortak Özellikleri Açıklandı

Psikolojiye Göre Gece Aşırı Düşünenlerin Ortak Özellikleri Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 22:51
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Gece yatağa uzandığınızda zihniniz bir türlü susmuyor, gün içinde yaşadıklarınızı ya da henüz gerçekleşmemiş olayları saatlerce düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Psikoloji alanındaki araştırmalar, gece aşırı düşünme eğilimi gösteren kişilerin bazı ortak özelliklere sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Peki uzmanlara göre gece overthink yapan kişileri diğerlerinden ayıran özellikler neler?

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Gün içinde yoğun bir tempoyla ilerleyen zihniniz, gece başınızı yastığa koyduğunuz anda durmaksızın çalışmaya mı başlıyor?

Gün içinde yoğun bir tempoyla ilerleyen zihniniz, gece başınızı yastığa koyduğunuz anda durmaksızın çalışmaya mı başlıyor?

Uzmanlara göre bu durum birçok kişinin deneyimlediği yaygın bir davranış. Psikoloji alanındaki araştırmalar, gece saatlerinde aşırı düşünme (overthinking) eğilimi gösteren kişilerin bazı ortak özellikler taşıyabildiğini ortaya koyuyor.

Gece neden daha fazla overthink yapıyoruz?

Gece neden daha fazla overthink yapıyoruz?

Psikologlara göre gece saatlerinde çevresel uyaranların azalması, beynin içsel düşüncelere daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Gün boyunca iş, okul ve sosyal yaşamın içinde ertelenen düşünceler, sessiz bir ortamda yeniden gündeme gelebiliyor. Özellikle uyku öncesinde aktifleşen beynin 'varsayılan mod ağı' (Default Mode Network), geçmişi değerlendirme ve geleceğe dair senaryolar üretme eğilimini artırabiliyor.

Uzmanlar, ara sıra yaşanan bu durumun normal olduğunu ancak sürekli hale gelerek uyku düzeninizi ve günlük yaşamınızı etkilemeye başlaması halinde profesyonel destek almanızın faydalı olabileceğini belirtiyor.

Psikoloji araştırmalarına göre belirsizliğe karşı düşük tolerans, overthinking ile yakından ilişkili.

Psikoloji araştırmalarına göre belirsizliğe karşı düşük tolerans, overthinking ile yakından ilişkili.

Gece saatlerinde yaşanabilecek olası senaryoları tekrar tekrar düşünmeniz, aslında belirsizlik hissini azaltma çabasından kaynaklanabiliyor.

Ancak bu durum çoğu zaman çözüm üretmek yerine kaygıyı daha da artırabiliyor.

Mükemmeliyetçi bir yapınız olabilir

Gece aşırı düşünen kişilerde mükemmeliyetçilik eğilimine sık rastlanıyor. Gün içinde yaptığınız bir konuşmayı, verdiğiniz bir kararı ya da küçük bir hatayı saatler sonra yeniden analiz ediyor olabilirsiniz.

'Keşke bunu söyleseydim.' veya 'Daha farklı davranmalıydım.' gibi düşünceler, zihinsel döngünün uzamasına neden olabiliyor.

Kaygı seviyeniz yüksek olabilir

Uzmanlar, anksiyete düzeyi yüksek bireylerin gece saatlerinde geleceğe ilişkin olumsuz ihtimalleri daha fazla düşündüğünü belirtiyor. Henüz yaşanmamış olayları zihninizde defalarca canlandırmanız, uykuya dalmanızı zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle ertesi gün kendinizi yorgun ve zihinsel olarak tükenmiş hissedebilirsiniz.

Geçmişte yaşanan olayları sık sık gözden geçiriyor olabilirsiniz

Psikolojide 'ruminasyon' olarak adlandırılan bu durum, geçmiş olayları tekrar tekrar düşünme eğilimini ifade ediyor.

Eski ilişkiler, yapılan hatalar veya pişmanlık duyulan anılar gece saatlerinde yeniden aklınıza gelebilir. Araştırmalar ise bu düşünme biçiminin çoğu zaman çözüm sağlamadığını, aksine stres seviyesini artırabildiğini gösteriyor.

Duygularınızı gün içinde bastırıyor olabilirsiniz

Yoğun iş temposu veya günlük sorumluluklar nedeniyle hislerinizi gün boyunca geri plana atmanız mümkün. Ancak gece sessizlik başladığında bastırılan duygular daha görünür hale gelebiliyor.

Bu nedenle zihniniz bir anda hızlanıyor ve düşünceleri durdurmak zorlaşabiliyor.

Kontrol ihtiyacınız güçlü olabilir

Kontrol duygusuna önem veren kişiler, gelecekte yaşanabilecek her ihtimali önceden hesaplamaya çalışabiliyor. Bu nedenle gece saatlerinde farklı senaryolar üretmek, zihnin sürekli çalışmasına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bu alışkanlık kısa süreli bir güven hissi verse de uzun vadede zihinsel yorgunluğu artırabiliyor.

Uyku alışkanlıklarınız da etkili olabilir

Gece overthinking yalnızca kişilik özellikleriyle açıklanmıyor. Yatmadan önce uzun süre telefon kullanmak, sosyal medyada vakit geçirmek, geç saatlerde kahve tüketmek veya düzensiz uyku saatlerine sahip olmak da zihinsel hareketliliği artırabiliyor.

Bu nedenle uyku hijyenini iyileştirmek, gece aşırı düşünme döngüsünü azaltmaya yardımcı olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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