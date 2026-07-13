Psikolojiye Göre Gece Aşırı Düşünenlerin Ortak Özellikleri Açıklandı

Gece saatlerinde yaşanabilecek olası senaryoları tekrar tekrar düşünmeniz, aslında belirsizlik hissini azaltma çabasından kaynaklanabiliyor.

Ancak bu durum çoğu zaman çözüm üretmek yerine kaygıyı daha da artırabiliyor.

Mükemmeliyetçi bir yapınız olabilir

Gece aşırı düşünen kişilerde mükemmeliyetçilik eğilimine sık rastlanıyor. Gün içinde yaptığınız bir konuşmayı, verdiğiniz bir kararı ya da küçük bir hatayı saatler sonra yeniden analiz ediyor olabilirsiniz.

'Keşke bunu söyleseydim.' veya 'Daha farklı davranmalıydım.' gibi düşünceler, zihinsel döngünün uzamasına neden olabiliyor.

Kaygı seviyeniz yüksek olabilir

Uzmanlar, anksiyete düzeyi yüksek bireylerin gece saatlerinde geleceğe ilişkin olumsuz ihtimalleri daha fazla düşündüğünü belirtiyor. Henüz yaşanmamış olayları zihninizde defalarca canlandırmanız, uykuya dalmanızı zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle ertesi gün kendinizi yorgun ve zihinsel olarak tükenmiş hissedebilirsiniz.

Geçmişte yaşanan olayları sık sık gözden geçiriyor olabilirsiniz

Psikolojide 'ruminasyon' olarak adlandırılan bu durum, geçmiş olayları tekrar tekrar düşünme eğilimini ifade ediyor.

Eski ilişkiler, yapılan hatalar veya pişmanlık duyulan anılar gece saatlerinde yeniden aklınıza gelebilir. Araştırmalar ise bu düşünme biçiminin çoğu zaman çözüm sağlamadığını, aksine stres seviyesini artırabildiğini gösteriyor.

Duygularınızı gün içinde bastırıyor olabilirsiniz

Yoğun iş temposu veya günlük sorumluluklar nedeniyle hislerinizi gün boyunca geri plana atmanız mümkün. Ancak gece sessizlik başladığında bastırılan duygular daha görünür hale gelebiliyor.

Bu nedenle zihniniz bir anda hızlanıyor ve düşünceleri durdurmak zorlaşabiliyor.

Kontrol ihtiyacınız güçlü olabilir

Kontrol duygusuna önem veren kişiler, gelecekte yaşanabilecek her ihtimali önceden hesaplamaya çalışabiliyor. Bu nedenle gece saatlerinde farklı senaryolar üretmek, zihnin sürekli çalışmasına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bu alışkanlık kısa süreli bir güven hissi verse de uzun vadede zihinsel yorgunluğu artırabiliyor.

Uyku alışkanlıklarınız da etkili olabilir

Gece overthinking yalnızca kişilik özellikleriyle açıklanmıyor. Yatmadan önce uzun süre telefon kullanmak, sosyal medyada vakit geçirmek, geç saatlerde kahve tüketmek veya düzensiz uyku saatlerine sahip olmak da zihinsel hareketliliği artırabiliyor.

Bu nedenle uyku hijyenini iyileştirmek, gece aşırı düşünme döngüsünü azaltmaya yardımcı olabiliyor.