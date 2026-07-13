Bilim İnsanları, Toksik İlişkinin Fiziksel Zararlarını Açıkladı
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Toksik ilişkilerin yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da ciddi şekilde etkileyebileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre uzun süre stres altında kalmak bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor, kronik yorgunluk ve iltihaplanma riskini artırabiliyor. İşte bilim insanlarının toksik ilişkilerin vücutta bıraktığı etkilere dair dikkat çeken açıklamaları...
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Kötü ilişkilerin yalnızca duygusal değil, fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
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Otoimmün hastalıklar üzerine çalışan beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Muriel Wallace-Scott'a göre bunun temel nedeni, vücudun sürekli "savaş ya da kaç" durumunda kalması.
Uzmanlara göre yoğun stres böbreküstü bezlerini de etkiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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