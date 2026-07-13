article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Bilim İnsanları, Toksik İlişkinin Fiziksel Zararlarını Açıkladı

Bilim İnsanları, Toksik İlişkinin Fiziksel Zararlarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 19:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Toksik ilişkilerin yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da ciddi şekilde etkileyebileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre uzun süre stres altında kalmak bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor, kronik yorgunluk ve iltihaplanma riskini artırabiliyor. İşte bilim insanlarının toksik ilişkilerin vücutta bıraktığı etkilere dair dikkat çeken açıklamaları...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kötü ilişkilerin yalnızca duygusal değil, fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Kötü ilişkilerin yalnızca duygusal değil, fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre uzun süre devam eden stresli ve toksik ilişkiler, bağışıklık sisteminden hormon dengesine kadar pek çok sistemi etkileyerek kronik yorgunluk, otoimmün hastalıklar ve iltihaplanma riskini artırabiliyor.

Uzun yıllar gergin ve yıpratıcı bir evlilik sürdüren Becca Scott da bu durumu birebir yaşayan isimlerden biri. Scott, evliliği sırasında kronik yorgunluk sendromuna yakalandığını, günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar bitkin hissettiğini anlatıyor. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra saatlerce yataktan kalkamadığını söyleyen Scott, eşinden ayrıldıktan kısa süre sonra ise yorgunluk belirtilerinin tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor.

Otoimmün hastalıklar üzerine çalışan beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Muriel Wallace-Scott'a göre bunun temel nedeni, vücudun sürekli "savaş ya da kaç" durumunda kalması.

Otoimmün hastalıklar üzerine çalışan beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Muriel Wallace-Scott'a göre bunun temel nedeni, vücudun sürekli "savaş ya da kaç" durumunda kalması.

Uzman, uzun süreli stres altında beynin tehdit algısını sürekli açık tuttuğunu belirterek, bu durumda organizmanın önceliğinin sağlıklı çalışmak değil, hayatta kalmak olduğunu söylüyor. Bu süreçte sindirim sistemi, hormon üretimi, tiroit fonksiyonları ve üreme sistemi ikinci plana atılırken enerji kaslara ve hayati organlara yönlendiriliyor.

Bağışıklık Sistemi de Olumsuz Etkileniyor

Wallace-Scott, sinir sistemi ile bağışıklık sisteminin birbirine sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguluyor. Sürekli tetikte olma hali, bağışıklık sisteminin küçük tehditlere bile aşırı tepki vermesine neden olabiliyor. Bu durum zamanla kronik iltihaplanmaya ve otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına ya da mevcut hastalıkların alevlenmesine zemin hazırlayabiliyor.

Becca Scott da çocukluk döneminde çatışmalı bir aile ortamında büyüdüğünü, bu süreçte Crohn hastalığı geliştirdiğini belirtiyor. Daha sonra Hashimoto tiroiditi tanısı aldığını söyleyen Scott, evliliğindeki stresin her iki hastalığın belirtilerini de belirgin şekilde ağırlaştırdığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre yoğun stres böbreküstü bezlerini de etkiliyor.

Uzmanlara göre yoğun stres böbreküstü bezlerini de etkiliyor.

İlk aşamada adrenalin ve noradrenalin salgılanırken, birkaç dakika içinde stres hormonu olarak bilinen kortizol devreye giriyor.

Ancak uzun süre devam eden stres, kortizol üretiminin dengesini bozabiliyor. Bazı kişilerde kortizol düzeyi sürekli yüksek kalırken, bazılarında ise vücut bu hormona yeterli yanıt verememeye başlıyor. Bunun sonucunda kronik yorgunluk, beyin sisi, halsizlik, egzersiz toleransında azalma ve günlük yaşam aktivitelerinde belirgin performans kaybı görülebiliyor.

Toksik İlişki Hastalıkların Yönetimini de Zorlaştırıyor

Wallace-Scott, beslenme düzeni, ilaç tedavisi veya takviyelerin önemli olduğunu ancak kişinin sürekli stres yaratan bir ilişkinin içinde yaşamaya devam etmesi halinde iyileşmenin zorlaştığını belirtiyor.

Uzman, yoğun iltihaplanma ve kronik yorgunluk yaşayan bireylerin kendilerini daha çaresiz hissedebileceğini, bunun da toksik ilişkiden ayrılmayı daha güç hale getirebildiğini söylüyor. Bu nedenle tedavinin yalnızca fiziksel belirtilere değil, kişinin yaşam koşullarına ve ilişkilerine de odaklanması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrılık Sonrası Görülen 'Işıltı' Tesadüf Değil

Son yıllarda sosyal medyada sıkça konuşulan 'ayrılık sonrası parlamak' (post-breakup glow-up) kavramının da yalnızca estetik değişimlerden kaynaklanmadığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre toksik bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte sinir sistemi üzerindeki baskı azalıyor, stres hormonları dengelenmeye başlıyor ve bağışıklık sistemi daha sağlıklı çalışabiliyor. Bunun sonucu olarak kişiler kendilerini daha enerjik hissedebiliyor, uyku düzenleri düzelebiliyor ve yaşam kaliteleri belirgin şekilde artabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın