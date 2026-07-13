Bilim İnsanları, Toksik İlişkinin Fiziksel Zararlarını Açıkladı

Uzmanlara göre uzun süre devam eden stresli ve toksik ilişkiler, bağışıklık sisteminden hormon dengesine kadar pek çok sistemi etkileyerek kronik yorgunluk, otoimmün hastalıklar ve iltihaplanma riskini artırabiliyor.

Uzun yıllar gergin ve yıpratıcı bir evlilik sürdüren Becca Scott da bu durumu birebir yaşayan isimlerden biri. Scott, evliliği sırasında kronik yorgunluk sendromuna yakalandığını, günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar bitkin hissettiğini anlatıyor. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra saatlerce yataktan kalkamadığını söyleyen Scott, eşinden ayrıldıktan kısa süre sonra ise yorgunluk belirtilerinin tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor.