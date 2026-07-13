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Kırmızı Değil Yeşil! Bu Yeni Trafik Tabelasının Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Kırmızı Değil Yeşil! Bu Yeni Trafik Tabelasının Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 16:52
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Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılmaya başlanan yeşil çerçeveli hız tabelaları, sürücüler arasında merak uyandırıyor. İlk bakışta klasik hız limiti tabelalarına benzeyen bu yeni işaretler, yasal bir zorunluluğu değil tavsiye edilen hızı ifade ediyor. Peki kırmızı yerine yeşil çerçeve kullanılan bu trafik tabelası tam olarak ne anlama geliyor ve neden kullanılmaya başlandı?

Kaynak: https://dailynewshungary.com/green-bo...
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Avrupa'nın bazı ülkelerinde sürücülerin dikkatini çeken yeni bir trafik tabelası uygulanmaya başladı.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde sürücülerin dikkatini çeken yeni bir trafik tabelası uygulanmaya başladı.

Klasik kırmızı çerçeveli hız limiti tabelalarına benzeyen ancak yeşil çerçeveyle tasarlanan bu işaretler, zorunlu bir hız sınırını değil, tavsiye edilen hızı gösteriyor. Amaç ise sürücüleri ceza korkusuyla değil, bilinçli tercihle daha güvenli sürüşe teşvik etmek.

Geleneksel hız limiti tabelaları kırmızı çerçevesiyle yasal olarak uyulması zorunlu kuralları ifade ederken, yeşil çerçeveli tabelalar yalnızca öneri niteliği taşıyor. Özellikle dikkat gerektiren bölgelerde sürücülerin hızlarını gönüllü olarak düşürmesini hedefleyen bu uygulama, Avrupa'da trafik güvenliği konusunda geliştirilen yeni yaklaşımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Neden Yeşil Çerçeveli Hız Tabelaları Kullanılıyor?

Neden Yeşil Çerçeveli Hız Tabelaları Kullanılıyor?

Avrupa Birliği'nin trafik güvenliği verilerine göre, özellikle şehir içi kazalarının başlıca nedenlerinden biri aşırı hız. Yaya ve bisikletlilerin güvenliğini artırmak isteyen birçok ülke, sürücü davranışlarını değiştirmeye yönelik alternatif yöntemleri test ediyor.

Son yıllarda bazı bölgelerde araçların hızına göre gülen ya da üzgün yüz gösteren dijital ekranlar kullanılmaya başlanmıştı. Yeşil çerçeveli hız tabelaları da aynı yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tabelalar sürücülere zorunlu bir kural dayatmıyor; bunun yerine güvenli hız konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Hangi Ülkelerde Kullanılıyor?

Yeşil çerçeveli hız tabelaları şu an için başta Birleşik Krallık olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlandı. İspanya ve Fransa da benzer uygulamaları pilot projeler kapsamında hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu tabelalar özellikle riskin yüksek olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Okul çevreleri, çocukların aniden yola çıkabileceği alanlar, görüşün sınırlı olduğu virajlar, dağ yolları ve yoğun yaya geçitlerinin bulunduğu yerleşim bölgeleri uygulamanın öncelikli noktaları arasında yer alıyor. Bu alanlarda kalıcı ve yasal bir hız sınırına ihtiyaç duyulmasa da sürücülerin daha dikkatli olması isteniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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