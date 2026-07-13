Kırmızı Değil Yeşil! Bu Yeni Trafik Tabelasının Anlamını Çok Az Kişi Biliyor

Avrupa Birliği'nin trafik güvenliği verilerine göre, özellikle şehir içi kazalarının başlıca nedenlerinden biri aşırı hız. Yaya ve bisikletlilerin güvenliğini artırmak isteyen birçok ülke, sürücü davranışlarını değiştirmeye yönelik alternatif yöntemleri test ediyor.

Son yıllarda bazı bölgelerde araçların hızına göre gülen ya da üzgün yüz gösteren dijital ekranlar kullanılmaya başlanmıştı. Yeşil çerçeveli hız tabelaları da aynı yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tabelalar sürücülere zorunlu bir kural dayatmıyor; bunun yerine güvenli hız konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Hangi Ülkelerde Kullanılıyor?

Yeşil çerçeveli hız tabelaları şu an için başta Birleşik Krallık olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlandı. İspanya ve Fransa da benzer uygulamaları pilot projeler kapsamında hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu tabelalar özellikle riskin yüksek olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Okul çevreleri, çocukların aniden yola çıkabileceği alanlar, görüşün sınırlı olduğu virajlar, dağ yolları ve yoğun yaya geçitlerinin bulunduğu yerleşim bölgeleri uygulamanın öncelikli noktaları arasında yer alıyor. Bu alanlarda kalıcı ve yasal bir hız sınırına ihtiyaç duyulmasa da sürücülerin daha dikkatli olması isteniyor.