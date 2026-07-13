Kırmızı Değil Yeşil! Bu Yeni Trafik Tabelasının Anlamını Çok Az Kişi Biliyor
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Kaynak: https://dailynewshungary.com/green-bo...
Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılmaya başlanan yeşil çerçeveli hız tabelaları, sürücüler arasında merak uyandırıyor. İlk bakışta klasik hız limiti tabelalarına benzeyen bu yeni işaretler, yasal bir zorunluluğu değil tavsiye edilen hızı ifade ediyor. Peki kırmızı yerine yeşil çerçeve kullanılan bu trafik tabelası tam olarak ne anlama geliyor ve neden kullanılmaya başlandı?
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Avrupa'nın bazı ülkelerinde sürücülerin dikkatini çeken yeni bir trafik tabelası uygulanmaya başladı.
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Neden Yeşil Çerçeveli Hız Tabelaları Kullanılıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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