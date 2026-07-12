Çölün Altından 1.600 Yıllık Kayıp Şehir Çıktı

Mısır Yüksek Antik Eserler Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çöl koşulları sayesinde büyük ölçüde korunmuş bir Bizans yerleşimi keşfedildi.

Araştırmacılar, kentin yalnızca birkaç yapıdan oluşan küçük bir yerleşim olmadığını, belirli bir plan doğrultusunda inşa edilmiş gelişmiş bir şehir olduğunu belirtiyor. Kerpiçten yapılan binaların birbirini dik kesen geniş cadde ve sokaklarla düzenli biçimde yerleştirildiği, mahallelerin ise ortak avlular ve açık alanlar etrafında şekillendiği ifade edildi.

Şehrin merkezinde büyük bir bazilika yer alıyor

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan en dikkat çekici yapılardan biri bazilika planına sahip büyük bir kilise oldu. Uzmanlar, bu yapının kentin dini ve sosyal yaşamında merkezi bir rol üstlendiğini değerlendiriyor.

Bunun yanı sıra iki gözetleme kulesi ile kalın surlarla güçlendirilmiş idari bir yapı da ortaya çıkarıldı. Bu bulgular, yerleşimin yalnızca dini değil, aynı zamanda idari ve savunma açısından da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.