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Çölün Altından 1.600 Yıllık Kayıp Şehir Çıktı

Çölün Altından 1.600 Yıllık Kayıp Şehir Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 16:45
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Mısır'ın batısındaki Dakhla Vahası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait büyük ölçüde korunmuş bir yerleşim ortaya çıkarıldı. Kentte altın sikkeler, günlük yaşama ışık tutan yazılı çömlek parçaları ve dikkat çekici mimari yapılar bulundu. Uzmanlar, keşfin Bizans döneminde vahalardaki yaşamın sanılandan çok daha gelişmiş ve organize olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Kaynak: https://apnews.com/article/egypt-anti...
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Mısır'ın batısında yer alan Dakhla Vahası'ndaki Ain Al-Sabil bölgesinde sürdürülen kazılar, Bizans dönemine ilişkin önemli bulgular ortaya çıkardı.

Mısır'ın batısında yer alan Dakhla Vahası'ndaki Ain Al-Sabil bölgesinde sürdürülen kazılar, Bizans dönemine ilişkin önemli bulgular ortaya çıkardı.

Mısır Yüksek Antik Eserler Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çöl koşulları sayesinde büyük ölçüde korunmuş bir Bizans yerleşimi keşfedildi.

Araştırmacılar, kentin yalnızca birkaç yapıdan oluşan küçük bir yerleşim olmadığını, belirli bir plan doğrultusunda inşa edilmiş gelişmiş bir şehir olduğunu belirtiyor. Kerpiçten yapılan binaların birbirini dik kesen geniş cadde ve sokaklarla düzenli biçimde yerleştirildiği, mahallelerin ise ortak avlular ve açık alanlar etrafında şekillendiği ifade edildi.

Şehrin merkezinde büyük bir bazilika yer alıyor

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan en dikkat çekici yapılardan biri bazilika planına sahip büyük bir kilise oldu. Uzmanlar, bu yapının kentin dini ve sosyal yaşamında merkezi bir rol üstlendiğini değerlendiriyor.

Bunun yanı sıra iki gözetleme kulesi ile kalın surlarla güçlendirilmiş idari bir yapı da ortaya çıkarıldı. Bu bulgular, yerleşimin yalnızca dini değil, aynı zamanda idari ve savunma açısından da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

Kazı alanında fırınlar, mutfak bölümleri, tahıl öğütme düzenekleri ve tonozlu tavanlara sahip yapılar da tespit edildi.

Kazı alanında fırınlar, mutfak bölümleri, tahıl öğütme düzenekleri ve tonozlu tavanlara sahip yapılar da tespit edildi.

Araştırmacılar, bu bulguların kentte düzenli ve sürdürülebilir bir yaşamın varlığına işaret ettiğini belirtiyor.

Ayrıca büyük bazilika inşa edilmeden önce ibadet amacıyla kullanıldığı düşünülen 'Tapibos'un Evi' ile kilise diyakonu Tisus'a ait olduğu değerlendirilen yapı da keşfin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Kazılarda yaklaşık 200 adet ostraka, yani üzerine yazı yazılmış çömlek kırığı bulundu. Kıpti dili ve Yunanca kaleme alınan bu metinlerde ticari anlaşmalar, kişisel mektuplar, borç kayıtları ve günlük yazışmaların yer aldığı belirtildi.

Uzmanlara göre bu yazılı belgeler, dönemin insanlarının gündelik iletişimini ve ekonomik ilişkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bu kayıtların günümüzün kısa mesajlaşmalarına benzer şekilde günlük iletişim amacıyla kullanıldığını ifade ediyor.

Kazıların en dikkat çekici buluntularından biri ise Bizans dönemine ait sikkeler oldu. Bölgede bronz sikkelerin yanı sıra, MS 337-361 yılları arasında hüküm süren İmparator II. Constantius dönemine tarihlenen altın sikkeler de gün yüzüne çıkarıldı.

Sikkeler üzerindeki imparator portreleri, Latince yazılar ve erken dönem Hristiyan sembolleri, yerleşimin Bizans yönetimi ve dönemin ticaret ağıyla doğrudan bağlantı içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı yetkilileri, Ain Al-Sabil'deki keşfin Bizans döneminde vahalardaki yaşamın sanılandan çok daha organize olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bölgede kazı, restorasyon ve bulunan yazılı belgelerin çözümleme çalışmaları ise devam ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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