Çölün Altından 1.600 Yıllık Kayıp Şehir Çıktı
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Kaynak: https://apnews.com/article/egypt-anti...
Mısır'ın batısındaki Dakhla Vahası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait büyük ölçüde korunmuş bir yerleşim ortaya çıkarıldı. Kentte altın sikkeler, günlük yaşama ışık tutan yazılı çömlek parçaları ve dikkat çekici mimari yapılar bulundu. Uzmanlar, keşfin Bizans döneminde vahalardaki yaşamın sanılandan çok daha gelişmiş ve organize olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
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Mısır'ın batısında yer alan Dakhla Vahası'ndaki Ain Al-Sabil bölgesinde sürdürülen kazılar, Bizans dönemine ilişkin önemli bulgular ortaya çıkardı.
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Kazı alanında fırınlar, mutfak bölümleri, tahıl öğütme düzenekleri ve tonozlu tavanlara sahip yapılar da tespit edildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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