Acil İnişe Neden Olmuştu! "Uçakta Koltuğu Geriye Yatırmak Hak mı, Yoksa Saygısızlık mı?" Tartışması Alevlendi

Kimine göre bu, yolcunun en doğal hakkı; kimine göreyse arkadaki kişinin alanını ihlal eden büyük bir saygısızlık. 2014 yılında yaşanan bir olay ise bu tartışmayı dünya gündemine taşımıştı.

Her Şey 22 Dolarlık Bir Aparatla Başladı

24 Ağustos 2014'te Denverlı iş insanı James Beach, Moskova'dan ABD'ye dönerken Knee Defender adlı bir aparat kullandı. Yaklaşık 22 dolara satılan bu küçük cihaz, ön koltuğun geriye yatmasını fiziksel olarak engelliyordu.

Ön sırada oturan kadın yolcu koltuğunu yatırmak istediğinde başarılı olamayınca durumu kabin görevlilerine bildirdi. Görevlilerin uyarısı üzerine Beach aparatı çıkardı ve olayın kapandığı düşünüldü.