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Acil İnişe Neden Olmuştu! "Uçakta Koltuğu Geriye Yatırmak Hak mı, Yoksa Saygısızlık mı?" Tartışması Alevlendi

Acil İnişe Neden Olmuştu! "Uçakta Koltuğu Geriye Yatırmak Hak mı, Yoksa Saygısızlık mı?" Tartışması Alevlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 16:30
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Uçakta koltuğu geriye yatırmak yıllardır yolcuları ikiye bölen bir konu. 2014 yılında yaşanan bir olay ise bu tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı; iki yolcu arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Peki, koltuğu geriye yatırmak gerçekten yolcunun hakkı mı, yoksa diğer yolculara karşı bir görgü kuralı ihlali mi?

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Uçakta koltuğu geriye yatırmak yıllardır bitmeyen tartışmalardan biri.

Uçakta koltuğu geriye yatırmak yıllardır bitmeyen tartışmalardan biri.

Kimine göre bu, yolcunun en doğal hakkı; kimine göreyse arkadaki kişinin alanını ihlal eden büyük bir saygısızlık. 2014 yılında yaşanan bir olay ise bu tartışmayı dünya gündemine taşımıştı.

Her Şey 22 Dolarlık Bir Aparatla Başladı

24 Ağustos 2014'te Denverlı iş insanı James Beach, Moskova'dan ABD'ye dönerken Knee Defender adlı bir aparat kullandı. Yaklaşık 22 dolara satılan bu küçük cihaz, ön koltuğun geriye yatmasını fiziksel olarak engelliyordu.

Ön sırada oturan kadın yolcu koltuğunu yatırmak istediğinde başarılı olamayınca durumu kabin görevlilerine bildirdi. Görevlilerin uyarısı üzerine Beach aparatı çıkardı ve olayın kapandığı düşünüldü.

Ancak iddiaya göre kadın yolcu kısa süre sonra koltuğunu bu kez sert bir şekilde geriye yatırdı.

Ancak iddiaya göre kadın yolcu kısa süre sonra koltuğunu bu kez sert bir şekilde geriye yatırdı.

Beach ise dizüstü bilgisayarının zarar görebileceğini düşünerek tepki gösterdi. Koltuğu öne itti ve aparatı yeniden takmaya çalıştı.

Beach'in anlatımına göre bunun üzerine kadın yolcu elindeki gazlı içeceği üzerine fırlattı. Kabindeki gerginlik büyüyünce uçak planlanan rotasını değiştirmek zorunda kaldı ve Chicago O'Hare Havalimanı'na acil iniş yaptı. Polis tarafından uçaktan indirilen iki yolcu hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi ancak ikisi de yolculuğa devam edemedi.

Peki... Siz ne düşünüyorsunuz? Önünüzdeki yolcu, koltuğunu tamamen yatırırsa tepkiniz ne olur?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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