Acil İnişe Neden Olmuştu! "Uçakta Koltuğu Geriye Yatırmak Hak mı, Yoksa Saygısızlık mı?" Tartışması Alevlendi
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Uçakta koltuğu geriye yatırmak yıllardır yolcuları ikiye bölen bir konu. 2014 yılında yaşanan bir olay ise bu tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı; iki yolcu arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Peki, koltuğu geriye yatırmak gerçekten yolcunun hakkı mı, yoksa diğer yolculara karşı bir görgü kuralı ihlali mi?
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Uçakta koltuğu geriye yatırmak yıllardır bitmeyen tartışmalardan biri.
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Ancak iddiaya göre kadın yolcu kısa süre sonra koltuğunu bu kez sert bir şekilde geriye yatırdı.
Peki... Siz ne düşünüyorsunuz? Önünüzdeki yolcu, koltuğunu tamamen yatırırsa tepkiniz ne olur?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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