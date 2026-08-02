Sadettin Saran’dan İmaj Değişikliği: Yeni Görünümü Çok Konuşuldu
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Fenerbahçe’nin eski başkanı Sadettin Saran, bu kez spor gündemiyle değil imaj değişikliğiyle konuşuluyor. Uzun yıllardır alışılan görünümünün dışına çıkan Saran’ın, yeni imajı paylaşıldı. Bıyık bıraktığı görülen eski başkanın son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: 2. Sayfa
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Fenerbahçe’nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, yaptığı son hamleyle yeniden gündeme geldi.
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İşte Sadettin Saran’ın yeni imajı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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