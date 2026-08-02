Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi Tatil Pozlarıyla Gündemde

Bir dönemin sevilen dizilerinden Yalancı Yarim ile geniş kitleler tarafından tanınan Merve Sevi, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürse de sevenleri onu sosyal medya hesabından yakından takip ediyor. Kısa süre önce 39 yaşına giren Merve Sevi’nin şimdiyse tatil fotoğrafları takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.