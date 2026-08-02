Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi Tatil Pozlarıyla Gündemde
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Bir dönemin sevilen dizilerinden Yalancı Yarim ile geniş kitleler tarafından tanınan Merve Sevi, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürse de sevenleri onu sosyal medya hesabından yakından takip ediyor. Kısa süre önce 39 yaşına giren Merve Sevi’nin şimdiyse tatil fotoğrafları takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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2000’li yılların sevilen yapımlarından Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, canlandırdığı Naz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
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Son olarak tatilden paylaştığı karelerle gündeme gelen Merve Sevi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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