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Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi Tatil Pozlarıyla Gündemde

Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi Tatil Pozlarıyla Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 10:52
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Bir dönemin sevilen dizilerinden Yalancı Yarim ile geniş kitleler tarafından tanınan Merve Sevi, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürse de sevenleri onu sosyal medya hesabından yakından takip ediyor. Kısa süre önce 39 yaşına giren Merve Sevi’nin şimdiyse tatil fotoğrafları takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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2000’li yılların sevilen yapımlarından Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, canlandırdığı Naz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

2000’li yılların sevilen yapımlarından Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, canlandırdığı Naz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Dizinin ardından kariyerine farklı projelerle devam eden oyuncu, Doktorlar ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda da rol aldı. Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Sevi, bu süreçte daha çok tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Kendisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.

Son olarak tatilden paylaştığı karelerle gündeme gelen Merve Sevi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Son olarak tatilden paylaştığı karelerle gündeme gelen Merve Sevi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bazı kullanıcılar yıllar geçmesine rağmen doğal görünümünü koruduğunu ifade ederken, bazıları da oyuncunun fit görüntüsüne dikkat çekti. Merve Sevi’nin son yıllarda verdiği kilolar da daha önce sık sık konuşulan konular arasında yer almıştı ve Sevi, beslenme düzeniyle ilgili açıklama yapmıştı. Az yemek yediğini ifade eden oyuncu, gün içinde protein ağırlıklı beslendiğini, yeşil sebzeleri tercih ettiğini ve bol su tüketmeye özen gösterdiğini dile getirmişti. Zayıflamanın tek bir yöntemle açıklanamayacağını da sözlerine eklemişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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