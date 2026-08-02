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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 11:12
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Gardırobunu bütçe dostu temel parçalarla yenilemek isteyenlerden mutfağında doğal lezzet arayanlara, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerden teknoloji ile kişisel bakımına özen gösterenlere kadar haftaya damga vuran ürünleri bir araya getirdik. Fiyat avantajları ve özel indirim kodlarıyla zirveye yerleşen bu ürünleri sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 02.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Buratti 4'lü pamuklu polo yaka tişört paketi ''ONEDIO20'' koduyla ekstra indirimli!

1. Buratti 4'lü pamuklu polo yaka tişört paketi ''ONEDIO20'' koduyla ekstra indirimli!

1.499,99 TL yerine 1.299,99 TL'ye inen fiyatı ve özel kod avantajıyla bu hafta erkek giyiminin en çok satanlar listesine giren ve renkleriyle tek seferde tüm gardırop ihtiyacını karşıladığı için tercih ediliyor.

Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Polo Yaka 4'lü Paket Erkek T-Shirt

2. Züber Nutzilla fındık kreması 3'lü set ''ONEDİO350'' koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirimli!

2. Züber Nutzilla fındık kreması 3'lü set ''ONEDİO350'' koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirimli!

1.889,00 TLden 1.100,00 TLye düşen fiyatı ve özel indirim kuponumuz sayesinde çikolata tutkunlarının sepetlerini dolduran bu lezzet, palmiye yağı ile ilave şeker içermeyen %100 doğal fındık içeriği sebebiyle haftanın lezzet favorisi seçildi.

Züber Nutzilla Fındık Kreması 315g x 3 Adet

3. Sandisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 flash bellek haftaya özel 369,00 TL'lik fiyatıyla çok satıyor!

3. Sandisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 flash bellek haftaya özel 369,00 TL'lik fiyatıyla çok satıyor!

Önemli evraklarını, fotoğraflarını ve videolarını güvenle yanında taşımak isteyenlerin vazgeçilmezi olan bu ürün, yüksek hızlı veri aktarımı ve bütçeyi yormayan fiyatıyla teknoloji kategorisinde haftanın en çok satan depolama çözümü oldu.

Sandisk 32GB Cruzer Glide 3.0 USB Flash Bellek

4. Philips OneBlade şekillendirici tıraş makinesi pratik kullanımıyla haftanın en çok tercih edilen erkek bakım cihazı!

4. Philips OneBlade şekillendirici tıraş makinesi pratik kullanımıyla haftanın en çok tercih edilen erkek bakım cihazı!

Yüz hatlarına uyum sağlayan yenilikçi başlığı, cildi tahriş etmeden sakalları kısaltma, şekillendirme ve sinekkaydı tıraş yapabilme yeteneği sayesinde berber masrafını ortadan kaldırarak haftanın kişisel bakım lideri haline geldi.

Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi 

5. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu ikili paketiyle yaz boyunca cildini yenilemek isteyenlerin ilk tercihi!

5. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu ikili paketiyle yaz boyunca cildini yenilemek isteyenlerin ilk tercihi!

İçeriğindeki C vitamini ve Q10 özleriyle cilde 7 günde gözle görülür bir esneklik kazandıran bu ikili bakım seti, sağladığı uzun süreli nemlendirme etkisi ve avantajlı ikili paket seçeneğiyle bakım kategorisinde zirveye tırmandı.

Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Bakım Losyonu 250ml x 2 Adet

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6. Coverzone buharlı mobil sulu klima yaz sıcaklarından bunalanların kurtarıcısı olarak satış rekorları kırıyor!

6. Coverzone buharlı mobil sulu klima yaz sıcaklarından bunalanların kurtarıcısı olarak satış rekorları kırıyor!

330 ml su haznesi, 5 spreyli buzlu vantilatör sistemi, 3 farklı rüzgar kademesi ve renkli LED ışıklarıyla masanızda kişisel bir serinlik alanı oluşturan A+ enerji sınıfı bu cihaz, taşınabilir yapısıyla haftanın en popüler yaz ürünü seçildi.

Coverzone Buharlı Hava Soğutucu Portatif Klima

7. Virginia Evans imzalı "Muhabbet" kitabı edebiyat dünyasında bu haftanın en çok okunan eseri!

7. Virginia Evans imzalı "Muhabbet" kitabı edebiyat dünyasında bu haftanın en çok okunan eseri!

İnsan ilişkilerini, içsel sohbetleri ve toplumsal bağları samimi bir anlatımla ele alan bu değerli çalışma, okurların zihninde bıraktığı derin izler ve güçlü tavsiyeler sayesinde kitap kategorisinde haftanın en çok sepete eklenen ürünü olmayı başardı.

Muhabbet - Virginia Evans

8. Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak ikonik tasarımıyla haftanın en çok satanı!

8. Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak ikonik tasarımıyla haftanın en çok satanı!

İçecekleri saatlerce buz gibi tutan vakumlu yalıtımı, ergonomik kulpu ve araç bardaklıklarına tam oturan alt tabanı sayesinde sporda, işte ve seyahatlerde tarzını yansıtmak isteyenlerin bir numaralı tercihi konumunda.

1600 TL. 

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

9. Moliendo kahve çeşitlerinde sepette net %35 indirim fırsatı kahveseverleri sevindiriyor!

9. Moliendo kahve çeşitlerinde sepette net %35 indirim fırsatı kahveseverleri sevindiriyor!

Dünyanın dört bir yanından taze kavrulmuş yöresel kahve çekirdeklerini evlere taşıyan marka, zengin aroması ve buram buram kokan tazeliğiyle kahve tutkunlarının bu hafta en çok sipariş verdiği marka oldu. 

Moliendo Kahvelerde Sepette %35 İndirim

10. Under Armour erkek t-shirt modellerinde tüm outlette 2. ürüne %50 indirim avantajı!

10. Under Armour erkek t-shirt modellerinde tüm outlette 2. ürüne %50 indirim avantajı!

Antrenmanlarda hem de günlük yaşamda sporseverlerin üzerinden çıkarmadığı bu tişört, yarı fiyatına gelen ikinci ürün fırsatıyla haftanın spor giyim şampiyonu oldu.

Under Armour Erkek UA Left Chest Lockup Kısa Kollu T-Shirt

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11. Penti Lotus sütyen ve korselerde 2 al 1 öde fırsatına ek tüm kategorilerde %70'e varan indirim başladı!

11. Penti Lotus sütyen ve korselerde 2 al 1 öde fırsatına ek tüm kategorilerde %70'e varan indirim başladı!

Kıyafetlerin altında pürüzsüz bir siluet oluşturan toparlayıcı yapısı ve iç giyimde sunduğu maksimum konfor sayesinde, devasa sepet kampanyasının da etkisiyle haftanın en çok satan kadın giyim serisi oldu.

Penti Lotus Sütyen ve Korse Çeşitleri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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