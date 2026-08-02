Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Gardırobunu bütçe dostu temel parçalarla yenilemek isteyenlerden mutfağında doğal lezzet arayanlara, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerden teknoloji ile kişisel bakımına özen gösterenlere kadar haftaya damga vuran ürünleri bir araya getirdik. Fiyat avantajları ve özel indirim kodlarıyla zirveye yerleşen bu ürünleri sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 02.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Buratti 4'lü pamuklu polo yaka tişört paketi ''ONEDIO20'' koduyla ekstra indirimli!
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2. Züber Nutzilla fındık kreması 3'lü set ''ONEDİO350'' koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirimli!
3. Sandisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 flash bellek haftaya özel 369,00 TL'lik fiyatıyla çok satıyor!
4. Philips OneBlade şekillendirici tıraş makinesi pratik kullanımıyla haftanın en çok tercih edilen erkek bakım cihazı!
5. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu ikili paketiyle yaz boyunca cildini yenilemek isteyenlerin ilk tercihi!
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6. Coverzone buharlı mobil sulu klima yaz sıcaklarından bunalanların kurtarıcısı olarak satış rekorları kırıyor!
7. Virginia Evans imzalı "Muhabbet" kitabı edebiyat dünyasında bu haftanın en çok okunan eseri!
8. Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak ikonik tasarımıyla haftanın en çok satanı!
9. Moliendo kahve çeşitlerinde sepette net %35 indirim fırsatı kahveseverleri sevindiriyor!
10. Under Armour erkek t-shirt modellerinde tüm outlette 2. ürüne %50 indirim avantajı!
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11. Penti Lotus sütyen ve korselerde 2 al 1 öde fırsatına ek tüm kategorilerde %70'e varan indirim başladı!
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