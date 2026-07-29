Amazon'da Son 30 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip Ürünler
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Alışveriş tutkunlarının heyecanla takip ettiği Amazon'da son 30 günün en dip fiyatları belli oldu! Evinizi baştan aşağı yenileyecek kahve makinelerinden akıllı televizyonlara, tüylü dostlarımızın hayatını kolaylaştıran otomatik mama kapları ve tuvaletlerden oyuncu ekipmanlarına yer alan indirimler sizi bekliyor. Fiyatı son bir ayın en alt seviyesine inen bu popüler ürünleri sepetinize eklemeden geçmeyin.
Bu içerik 29.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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North Bayou amortisörlü profesyonel monitör standı son 30 günün en düşük fiyatı olan net 989,00 TL ile listelerde!
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De'Longhi Rivelia tam otomatik espresso kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatı net 39.000 TL!
Aden Leona kaymaz taban yıkanabilir şönil halı son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 1.186,20 TL!
Silikon 6 bölmeli büyük buz kalıbı %17 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 119,00 TL!
Klasse Pro White Map dikişli kenar oyuncu mouse pad %37 net indirimle 479,90 TL yerine 300,00 TL!
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iFFALCON 55 inç 4K QLED Smart Google TV son 30 günün en ucuza inen fiyatıyla net 29.459,00 TL!
Karaca Animal Buldog porselen kupa %27 indirim imkanıyla 488,07 TL yerine net 357,68 TL!
Haustier kameralı akıllı otomatik kedi mama kabı son 30 günün en düşük fiyatı net 3.699 TL!
Dagi düşük omuzlu kadın pijama takımı %50 net yarı fiyat indirimle 2.299,95 TL yerine 1.139,98 TL!
Haustier gri akıllı otomatik kedi tuvaleti %16 indirimle son 30 günün en ucuz fiyatı net 12.490 TL!
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Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!
Sony PlayStation 5 DualSense Wireless oyun kolu Bilkom garantisiyle son 30 günün en düşük fiyatı net 4.599,00 TL!
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