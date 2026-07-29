article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Hediye
Amazon'da Son 30 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip Ürünler

etiket Amazon'da Son 30 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 20:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışveriş tutkunlarının heyecanla takip ettiği Amazon'da son 30 günün en dip fiyatları belli oldu! Evinizi baştan aşağı yenileyecek kahve makinelerinden akıllı televizyonlara, tüylü dostlarımızın hayatını kolaylaştıran otomatik mama kapları ve tuvaletlerden oyuncu ekipmanlarına yer alan indirimler sizi bekliyor. Fiyatı son bir ayın en alt seviyesine inen bu popüler ürünleri sepetinize eklemeden geçmeyin.

Bu içerik 29.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

North Bayou amortisörlü profesyonel monitör standı son 30 günün en düşük fiyatı olan net 989,00 TL ile listelerde!

North Bayou amortisörlü profesyonel monitör standı son 30 günün en düşük fiyatı olan net 989,00 TL ile listelerde!

17-32 inç arasındaki ekranlarla uyumlu, dayanıklı amortisör sistemi sayesinde monitörü istenilen yükseklik ile açıya kolayca ayarlamayı sağlayan, kategorisinde çok satanlarda 1. sırada yer alan ergonomik stant.

North Bayou NB F80 Profesyonel 17-32 Inch Monitör Standı 2026 Versiyon

De'Longhi Rivelia tam otomatik espresso kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatı net 39.000 TL!

De'Longhi Rivelia tam otomatik espresso kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatı net 39.000 TL!

41.899,50 TL'lik önceki fiyatından düşen, kişiselleştirilebilir sütlü kahve tarifleri, taze çekirdek öğütme sistemi ve dokunmatik ekranıyla evde barista kalitesinde kahveler sunan makine.

De'Longhi Rivelia EXAM440.55.BG Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi

Aden Leona kaymaz taban yıkanabilir şönil halı son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 1.186,20 TL!

Aden Leona kaymaz taban yıkanabilir şönil halı son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 1.186,20 TL!

80x250 cm ebatları, makinada kolayca yıkanabilen dokusu ve dökülmeyen kaymaz tabanıyla koridor ve mutfaklara antrasit şıklığı getiren kullanışlı halı.

Aden Kaymaz Taban Şönil Dokuma Halı Antrasit

Silikon 6 bölmeli büyük buz kalıbı %17 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 119,00 TL!

Silikon 6 bölmeli büyük buz kalıbı %17 indirimle son 30 günün en düşük fiyatı net 119,00 TL!

Kare Buzluk Silikon 6 Bölmeli Buz Kalıbı

Klasse Pro White Map dikişli kenar oyuncu mouse pad %37 net indirimle 479,90 TL yerine 300,00 TL!

Klasse Pro White Map dikişli kenar oyuncu mouse pad %37 net indirimle 479,90 TL yerine 300,00 TL!

70x30 cm boyutları, yıpranmaya karşı dikişli kenarları ve harita desenli beyaz tasarımıyla oyuncu masalarına pürüzsüz kayma hassasiyeti kazandıran mouse pad.

Klasse Pro Dikişli Kenar Oyuncu Gaming Mouse Pad White Map Lines

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iFFALCON 55 inç 4K QLED Smart Google TV son 30 günün en ucuza inen fiyatıyla net 29.459,00 TL!

iFFALCON 55 inç 4K QLED Smart Google TV son 30 günün en ucuza inen fiyatıyla net 29.459,00 TL!

144Hz doğal yenileme hızı, Dolby Vision Atmos desteği, Quantum Crystal renkleri ve Game Master modlarıyla sinema ile oyun keyfini zirveye çıkaran 3 yıl garantili akıllı televizyon.

iFFALCON 55U75A 55 İnç Smart TV 4K QLED Gaming Google TV

Karaca Animal Buldog porselen kupa %27 indirim imkanıyla 488,07 TL yerine net 357,68 TL!

Karaca Animal Buldog porselen kupa %27 indirim imkanıyla 488,07 TL yerine net 357,68 TL!

Sevimli buldog figürlü tasarımı ve kaliteli porselen yapısıyla çay ile kahve saatlerinize neşe katan, hediyelik için de harika bir seçenek sunan kupa.

Karaca Animal Buldog Mug

Haustier kameralı akıllı otomatik kedi mama kabı son 30 günün en düşük fiyatı net 3.699 TL!

Haustier kameralı akıllı otomatik kedi mama kabı son 30 günün en düşük fiyatı net 3.699 TL!

Gece görüşlü 480P kamerası, çift metal kasesi, sesle çağırma işlevi ve uygulama üzerinden uzaktan besleme imkanıyla evcil hayvanınızı dışarıdayken de takip etmenizi sağlayan mama kabı.

Haustier Dual Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Mama Kabı

Dagi düşük omuzlu kadın pijama takımı %50 net yarı fiyat indirimle 2.299,95 TL yerine 1.139,98 TL!

Dagi düşük omuzlu kadın pijama takımı %50 net yarı fiyat indirimle 2.299,95 TL yerine 1.139,98 TL!

Dagi Kadın Pijama Takımı Düşük Omuzlu Kısa Kollu

Haustier gri akıllı otomatik kedi tuvaleti %16 indirimle son 30 günün en ucuz fiyatı net 12.490 TL!

Haustier gri akıllı otomatik kedi tuvaleti %16 indirimle son 30 günün en ucuz fiyatı net 12.490 TL!

14.790,00 TLden düşen, 75 litrelik devasa hazneli, 7 litrelik çöp depolama alanına ve ağırlık sensörlerine sahip, koku oluşumunu engelleyen akıllı tuvalet.

Haustier CB001 Gri Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!

Karaca Just Coffee 2in1 filtre kahve makinesi son 30 günün en düşük fiyatıyla net 1.881,67 TL!

Pratik demleme teknolojisiyle evde aromatik filtre kahveler ile kadifemsi hazırlamayı sağlayan kompakt kahve makinesi.

Karaca Just Coffee 2in1 Filtre Kahve Makinesi

İş yerinde kullanıyorum. Kahveyi hızlı ve lezzetli yapıyor. Sıcaklık ise kaynar seviyede değil ama kahve için uygun. Tek sıkıntısı potun kahve koyarken damlatması. Ama bu bir çok potta olan bir durum.

Sony PlayStation 5 DualSense Wireless oyun kolu Bilkom garantisiyle son 30 günün en düşük fiyatı net 4.599,00 TL!

Sony PlayStation 5 DualSense Wireless oyun kolu Bilkom garantisiyle son 30 günün en düşük fiyatı net 4.599,00 TL!

Gelişmiş dokunsal geri bildirim ve dinamik tetik efektleriyle oyun dünyasındaki her hissi ellerinizde yaşatan resmi distribütör garantili beyaz PS5 kolu.

Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Oyun Kolu White v2

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın