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Starbucks, Nescafe ve Kahve Dünyası Sevenlere: Kahve Stoklarını Yenilemenin Tam Zamanı!

etiket Starbucks, Nescafe ve Kahve Dünyası Sevenlere: Kahve Stoklarını Yenilemenin Tam Zamanı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.07.2026 - 15:11
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Güne mis gibi bir kahve kokusuyla başlamadan edemeyenlerden misiniz? Filtre kahveden çekirdeğe, kapsülden Türk kahvesine kadar kahve stoklarını yenilemenin tam zamanı!

Bu içerik 29.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen kampanya koşullarında veya ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını yaşarken; Starbucks, Nescafé, Kurukahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası, Moliendo, Nestlé ve Nescafé Dolce Gusto gibi favori markaların kahvelerini uygun fiyata getirmenizi sağlayacak fırsat başladı.

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını yaşarken; Starbucks, Nescafé, Kurukahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası, Moliendo, Nestlé ve Nescafé Dolce Gusto gibi favori markaların kahvelerini uygun fiyata getirmenizi sağlayacak fırsat başladı.

29 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile seçili kahve ürünlerinde 2. ürüne net %40 indirim fırsatı sunuyor.

29 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile seçili kahve ürünlerinde 2. ürüne net %40 indirim fırsatı sunuyor.

Kahve köşenizi renklendirmek ve stokları tazelemek için kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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