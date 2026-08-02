Orta Doğu'da Satranç Muharebesi: Bir AI Doğrulama Raporu
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Saygıdeğer okurlar atatürk’ün işaret ettiği bir sanatçı olma sorumluluğuyla çevremde olan insanlık için kaygı verici olayları başından beri dikkatle izliyorum. Politik beyanların kaynağından ve olayları tarafsız global haber kurumlarının verileriyle uzmanların görüşlerinden yola çıkarak değerlendiriyorum.
55 yılı ankara’da geçmiş bir sanatçı olarak siyaset için hep şunu söylerim.
'Uluslararası siyaset, tam bir satranç oyunudur. Eğer satrançta birkaç hamle sonrasını görebiliyorsanız, sonuçları önceden tahmin etmeniz çok zor değildir.'
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Orta Doğu'da Satranç Muharebesi
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