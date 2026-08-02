Diyet ve Spor Yapmasına Rağmen 18 Kilo Aldı: Doktorların Teşhisi Hayatını Değiştirdi
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Kaynak: https://www.themirror.com/news/health...
Sağlıklı besleniyor, düzenli spor yapıyor ama tartıdaki rakam bir türlü düşmüyorsa bunun nedeni sadece beslenme alışkanlıkları olmayabilir. ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Lex Banach'ın yaşadığı sıra dışı süreç, fark edilmeyen bir uyku bozukluğunun kilo kontrolünü nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Genç kadın, yıllarca nedenini anlayamadığı hızlı kilo artışının ardından aldığı teşhisle hayatını değiştiren gerçeği öğrendi.
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Sağlıklı beslenmesine ve düzenli spor yapmasına rağmen kısa sürede hızla kilo alan 29 yaşındaki Lex Banach, yaşadığı değişimin nedenini uzun süre anlayamadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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