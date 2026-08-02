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Diyet ve Spor Yapmasına Rağmen 18 Kilo Aldı: Doktorların Teşhisi Hayatını Değiştirdi

Diyet ve Spor Yapmasına Rağmen 18 Kilo Aldı: Doktorların Teşhisi Hayatını Değiştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 19:47
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Sağlıklı besleniyor, düzenli spor yapıyor ama tartıdaki rakam bir türlü düşmüyorsa bunun nedeni sadece beslenme alışkanlıkları olmayabilir. ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Lex Banach'ın yaşadığı sıra dışı süreç, fark edilmeyen bir uyku bozukluğunun kilo kontrolünü nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Genç kadın, yıllarca nedenini anlayamadığı hızlı kilo artışının ardından aldığı teşhisle hayatını değiştiren gerçeği öğrendi.

Kaynak: https://www.themirror.com/news/health...
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Sağlıklı beslenmesine ve düzenli spor yapmasına rağmen kısa sürede hızla kilo alan 29 yaşındaki Lex Banach, yaşadığı değişimin nedenini uzun süre anlayamadı.

Sağlıklı beslenmesine ve düzenli spor yapmasına rağmen kısa sürede hızla kilo alan 29 yaşındaki Lex Banach, yaşadığı değişimin nedenini uzun süre anlayamadı.

Sürekli yorgunluk, beyin sisi ve ruh halindeki değişimlerle mücadele eden genç kadın, yıllar sonra aldığı teşhisle hem şaşkına döndü hem de yaşamını değiştirecek bir tedaviye başladı.

Sağlıklı yaşamına rağmen hızla kilo almaya başladı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan içerik üreticisi Lex Banach, 2020 yılında düzenli beslenme ve egzersiz sayesinde yaklaşık 9 kilo vererek hedef kilosuna ulaştı. Ancak bir yıl sonra hiçbir alışkanlığını değiştirmemesine rağmen sadece altı ay içinde yaklaşık 18 kilo aldı.

Aynı beslenme programını uyguladığını ve spor rutinini sürdürdüğünü söyleyen Banach, yaşadığı kilo artışına bir türlü anlam veremediğini belirtti.

Nedeni doğum kontrol hapı sanıldı!

Nedeni doğum kontrol hapı sanıldı!

Kilo alımının nedenini bulabilmek için kullandığı doğum kontrol hapını bırakmayı bile deneyen Banach, buna rağmen herhangi bir değişiklik yaşamadı.

Bu süreçte yalnızca kilosu değil, günlük yaşamı da olumsuz etkilenmeye başladı. Sürekli uyuma isteği, yoğun yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve ani duygu değişimleri yaşamaya başlayan genç kadın, her gün uyuma ihtiyacı hissettiğini ifade etti.

Ayrıca dürtü kontrolünde de sorunlar yaşadığını, yalnızca bir kurabiye yemeyi planlarken tüm paketi bitirdiğini ve eskisi kadar enerjik olmadığını anlattı.

Doktor muayenesinde gerçek ortaya çıktı.

Doktor muayenesinde gerçek ortaya çıktı.

Yaşadığı ruh hali değişimleri nedeniyle psikolojik destek almak amacıyla doktora başvuran Banach'a ilk değerlendirmede anksiyete ve depresyon ihtimali söylendi. Ancak doktoru aynı zamanda uyku apnesinden de şüphelenerek uyku testi yapılmasını istedi.

Evde gerçekleştirilen uyku testinde kalp ritmi, kandaki oksijen seviyesi ve solunumu gece boyunca takip edildi. Sonuçlar, Banach'ın gece boyunca 68 kez uyandığını ve yaklaşık her sekiz dakikada bir nefesinin durduğunu ortaya koydu.

Böylece kendisine hafif dereceli obstrüktif uyku apnesi tanısı konuldu.

Uyku apnesi kilo alımına neden olabilir mi?

Uyku apnesi kilo alımına neden olabilir mi?

Uzmanlara göre uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durmasına neden olan bir rahatsızlık. Tedavi edilmediğinde metabolizmayı olumsuz etkileyebiliyor, hormon dengesini bozabiliyor ve kişinin gün içinde sürekli yorgun hissetmesine yol açabiliyor. Bu durum hem fiziksel aktiviteyi azaltabiliyor hem de iştahı düzenleyen hormonları etkileyerek kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor.

Ayrıca uzun vadede kalp-damar hastalıkları ve tip 2 diyabet riskini de artırabiliyor.

Tedaviyle birlikte 27 kilo verdi

Banach'a 2023 yılında, uyku sırasında solunum yollarını açık tutan CPAP cihazı verildi. Cihazı düzenli kullanmaya başladıktan sonraki aylarda hem enerji seviyesinde hem de kilosunda belirgin değişim yaşadı.

Yaklaşık bir yıl içinde toplam 27 kilo veren genç kadın, 2024 yılında yapılan kontrol testlerinde uyku apnesinin gerilediğini öğrendi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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