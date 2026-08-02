Diyet ve Spor Yapmasına Rağmen 18 Kilo Aldı: Doktorların Teşhisi Hayatını Değiştirdi

Sürekli yorgunluk, beyin sisi ve ruh halindeki değişimlerle mücadele eden genç kadın, yıllar sonra aldığı teşhisle hem şaşkına döndü hem de yaşamını değiştirecek bir tedaviye başladı.

Sağlıklı yaşamına rağmen hızla kilo almaya başladı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan içerik üreticisi Lex Banach, 2020 yılında düzenli beslenme ve egzersiz sayesinde yaklaşık 9 kilo vererek hedef kilosuna ulaştı. Ancak bir yıl sonra hiçbir alışkanlığını değiştirmemesine rağmen sadece altı ay içinde yaklaşık 18 kilo aldı.

Aynı beslenme programını uyguladığını ve spor rutinini sürdürdüğünü söyleyen Banach, yaşadığı kilo artışına bir türlü anlam veremediğini belirtti.