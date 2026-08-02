Sevgili Balık, 6 Ağustos’ta Venüs’ün derin bağlar alanına geçmesiyle metabolizman daha duyarlı çalışabilir; su tüketimindeki dengesizlik kendini hemen hissettirebilir. Günü kahveyle değil, ılık suyla açman bu sistemi rahatlatacak. Kızılcık ya da maydanoz suyu gibi doğal destekler de mesane sağlığını korumana yardımcı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…