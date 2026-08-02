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Balık Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 6 Ağustos’ta Venüs derin bağlar alanına geçiyor ve yüzeydeki her şeyi anlamsız kılarak seni yalnızca gerçek olana yöneltiyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda hiç konuşulmamış bir konu var; belki geçmişine dair bir şey, belki içinde tuttuğun bir korku. Bu hafta o konu kendiliğinden açılmak istiyor. Konuşma başta ikinizi de zorlayabilir, hatta bir an için pişman olabilirsin. Ama sonunda aranızdaki güvenin bambaşka bir seviyeye çıktığını hissedeceksin, çünkü gerçek yakınlık ancak saklanan şey kalmadığında kuruluyor.

Bekarsan, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Yalnız yoğunluğu derinlikle karıştırmamalısın; seni sarsan, uykunu kaçıran, sürekli tetikte tutan bir his her zaman doğru kişinin işareti değil. Bu hafta kalbini dinlerken bir yandan da kendine “bu bana iyi geliyor mu” diye sormalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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