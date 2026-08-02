Sevgili Balık, 6 Ağustos’ta Venüs derin bağlar alanına geçiyor ve yüzeydeki her şeyi anlamsız kılarak seni yalnızca gerçek olana yöneltiyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda hiç konuşulmamış bir konu var; belki geçmişine dair bir şey, belki içinde tuttuğun bir korku. Bu hafta o konu kendiliğinden açılmak istiyor. Konuşma başta ikinizi de zorlayabilir, hatta bir an için pişman olabilirsin. Ama sonunda aranızdaki güvenin bambaşka bir seviyeye çıktığını hissedeceksin, çünkü gerçek yakınlık ancak saklanan şey kalmadığında kuruluyor.

Bekarsan, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Yalnız yoğunluğu derinlikle karıştırmamalısın; seni sarsan, uykunu kaçıran, sürekli tetikte tutan bir his her zaman doğru kişinin işareti değil. Bu hafta kalbini dinlerken bir yandan da kendine “bu bana iyi geliyor mu” diye sormalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…