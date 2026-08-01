Sevgili Balık, bugün gündüz enerjin kazancına ve öz değerine dönükken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle bu odak belirginleşiyor. İş hayatında emeğinin karşılığını isteme cesareti bugün içinde büyüyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, kendi değerin konusunda içten içe bir tereddüt yaşamana yol açabilir. Bugün kendini küçümseyen o sesi susturmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte değer görmediğin için oluşan bir yarayı iyileştirmen için sana fırsat veriyor. Kendi değerini hatırladığında, çevren de sana o değeri veriyor.

Maddi konularda öz değerinle bağlantılı bir kazanç gündeme geliyor. Emeğinin ya da bir yeteneğinin karşılığı bugün gündemine girebilir. Venüs’ün Başak’taki gerçekçi enerjisi, gerçek değeri olan bir şeye yönelmen için sana yol gösteriyor. Somut olmayan bir vaade değil, elle tutulur bir kazanca güvenmelisin.

Aşk hayatında öz saygı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendine değer verdiğinde partnerinden de hak ettiğin ilgiyi istemeye başladığını fark ediyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, geçmişte kendini olduğundan az gösterdiğin için yaşadığın bir hayal kırıklığının dersini bugün alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…