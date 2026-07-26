Sevgili Balık, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve bu geçiş senin en içsel alanını harekete geçiriyor. Kuzey Ay Düğümü bilinçaltı, dinlenme ve ruhsal derinlik alanına yerleşiyor. İş hayatında sürekli koşuşturmak yerine geri çekilip iç sesini dinlemen gerekiyor. Bugün sessizce yürüteceğin bir hazırlık, gürültülü bir çabadan daha verimli oluyor. Kendine dönüp dinlendiğinde ve içindeki sezgiye güvendiğinde, doğru yolu buluyorsun.

Maddi konularda sezgisel kararlar öne çıkıyor. Bir konuda içinden gelen sesi dinlemek bugün seni doğru yönlendiriyor. Görünürde parlak ama içine sinmeyen bir fırsata mesafeli durmalısın. Kendine ve dinlenmene ayıracağın kaynak, uzun vadede seni koruyan bir yatırım oluyor.

Aşk hayatında ruhsal bağ öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle kelimesiz anlaşabildiğiniz o sessiz uyumun kıymetini bugün yeniden anlıyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, sana kendini huzurlu ve güvende hissettiren, ruhuna dokunan biri arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…