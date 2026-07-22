Sevgili Balık, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında geri hareketini tamamlıyor. Retro boyunca yarım kalan yaratıcı bir proje ya da içinde tıkanan bir ilham bugün yeniden akmaya başlıyor. İş hayatında yaratıcılığını kullandığın bir konuda önün açılıyor. Bu enerjiyi değerlendir, ama büyük bir projeyi başlatmak için birkaç gün toparlanmayı beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda hobilerin ya da yaratıcı işlerinle ilgili bir kazanç yeniden gündeme gelebilir. Retro süresince askıda kalan, keyif aldığın bir işten gelecek bir gelir konusu bugün canlanabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için uygun bir gün. Yalnızca eğlenceye yönelik ani harcamalardan bugünlük kaçınmanı tavsiye ederim.

Aşk hayatında kalbin yeniden konuşmaya başlıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızda soğuyan romantizm bugün yeniden canlanıyor ve birbirinize yaklaşıyorsunuz. Bekar bir Balık burcu isen, bir süredir uzaklaşan biri yeniden hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…