Sevgili Balık, yöneticin Neptün'ün Jüpiter ile kurduğu üçgen, bugün yaratıcı işlerinde ilham musluğunu sonuna kadar açıyor. Yarım bıraktığın bir çalışmaya dönmek için bundan iyi bir gün olmayacak.

Maddi konularda ise bu bulanık enerji seni dikkatli olmaya çağırıyor; net rakam vermeyen, ayrıntısı belirsiz bir teklife bugün 'evet' deme. Somut olmayan her şey bugün eksik.

Aşk hayatında ise hislerin sözlerin önünde. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yaşayacağın küçük bir an, konuşmadan kurulan bir bağla günü güzelleştirecek. Bekar bir Balık burcu isen, ilgilendiğin kişiyi hayalinde büyütmek yerine gerçekte kim olduğunu tanımaya zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…