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Balık Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yöneticin Neptün'ün Jüpiter ile kurduğu üçgen, bugün yaratıcı işlerinde ilham musluğunu sonuna kadar açıyor. Yarım bıraktığın bir çalışmaya dönmek için bundan iyi bir gün olmayacak.

Maddi konularda ise bu bulanık enerji seni dikkatli olmaya çağırıyor; net rakam vermeyen, ayrıntısı belirsiz bir teklife bugün 'evet' deme. Somut olmayan her şey bugün eksik.

Aşk hayatında ise hislerin sözlerin önünde. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yaşayacağın küçük bir an, konuşmadan kurulan bir bağla günü güzelleştirecek. Bekar bir Balık burcu isen, ilgilendiğin kişiyi hayalinde büyütmek yerine gerçekte kim olduğunu tanımaya zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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