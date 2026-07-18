Sevgili Balık, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, ortak kaynaklar ve derin bağlar konusunda bir denge kurma isteğini öne çıkarıyor. Güneş-Ay sekstili hayal gücünle gerçekçiliğini uyumlu kılarken, Ay-Neptün karşıtlığı seni her zamankinden biraz daha dalgın kılabilir; bugün ayaklarını yere sağlam basmaya özen göster.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni sessizce yürüttüğün bir çalışmanın beklenmedik derinlikte bir karşılık bulmasını sağlıyor. Mars-Satürn sekstili sezgisel gücünü somut bir düzene oturtmana yardım ediyor.

Aşk hayatında da ruhsal bir yakınlık arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan anlaştığınız bir an bugün bağınızı derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik ama ruhuna dokunan bir karşılaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…