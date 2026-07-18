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Balık Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, ortak kaynaklar ve derin bağlar konusunda bir denge kurma isteğini öne çıkarıyor. Güneş-Ay sekstili hayal gücünle gerçekçiliğini uyumlu kılarken, Ay-Neptün karşıtlığı seni her zamankinden biraz daha dalgın kılabilir; bugün ayaklarını yere sağlam basmaya özen göster.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni sessizce yürüttüğün bir çalışmanın beklenmedik derinlikte bir karşılık bulmasını sağlıyor. Mars-Satürn sekstili sezgisel gücünü somut bir düzene oturtmana yardım ediyor.

Aşk hayatında da ruhsal bir yakınlık arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan anlaştığınız bir an bugün bağınızı derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik ama ruhuna dokunan bir karşılaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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