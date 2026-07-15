Sevgili Balık, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle yaratıcılığın, sahne önünde olma isteğin ve yaşama sevincin yükselişe geçiyor. Ancak bu alanda geri giden Merkür, sanatsal projelerinde veya hobi olarak yürüttüğün işlerde ilham perilerinin bazen uzaklaşmasına ya da eski fikirleri yeniden üretmek zorunda kalmana neden olabilir. İş hayatında risk almaktan ziyade, geçmişte sana kendini iyi hissettirmiş yaratıcı yöntemleri modern işlerine adapte etmeye odaklanmalısın.

Maddi olarak spekülatif yatırımlar, borsa veya şans oyunları gibi riskli alanlarda temkinli kalman gereken son derece önemli bir gündesin. Satürn'ün burcundaki baskıcı varlığı, hızlı para kazanma arzusuyla atılacak adımların kayıplarla sonuçlanabileceği konusunda seni uyarıyor. Bugün bütçeni eğlenceye veya lüks hobilerine harcarken dengeli olmalı, keyfi harcamalarını minimumda tutarak geleceğini güvence altına almalısın.

İlişkisi olan bir Balık isen partnerinle aranda çocuklar, hobiler ya da birbirinize ayırdığınız kaliteli vaktin azlığı üzerinden ufak gerilimler tırmanabilir; birbirinizi suçlamak yerine nostaljik anılarınızı tazeleyecek aktivitelere yönelmelisiniz. Bekar bir Balık isen hayatına eskiyi hatırlatan, sana nostaljik hisler yaşatan eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık flört adayları çekilebilir. Karşı tarafın vaatlerine hemen kapılmadan önce, niyetinin ciddiyetini zamana yayarak ölçmelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…