Sevgili Balık, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte değer verdiğin şeylerle gerçekten ihtiyaç duyduğun şeyler arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Sırf indirimde olduğu için almak istediğin bir ürün ya da uzun süredir seni mutlu edeceğini düşündüğün bir harcama eskisi kadar cazip görünmeyebilir. Bugün sahip olduklarının değerini yeniden değerlendirebilirsin.

İş hayatında emeğinin karşılığını alıp almadığın konusu gündeme geliyor. Sürekli senin üstlendiğin görevler, görünmeyen çalışmalar ya da takdir edilmeyen emekler konusunda daha net düşünebilirsin. Özellikle sorumluluk ve karşılık arasındaki dengeyi yeniden kurmak isteyebilirsin.

Maddi konularda küçük ama düzenli harcamalar dikkat çekebilir. Kahve alışkanlıkları, uygulama üyelikleri ya da fark edilmeyen abonelikler bütçende düşündüğünden daha fazla yer kaplıyor olabilir. Aşk hayatında ise sana verilen ilgiyle gerçekten gösterilen emek arasındaki fark önem kazanıyor. Bekar bir Balık burcuysan, seni merak eden biriyle seni gerçekten tanımaya çalışan biri arasındaki ayrımı daha net görebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…