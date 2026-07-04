Sevgili Balık, bugün kendi burcunda parlayan Ay, Güneş ve Jüpiter ile kurduğu o muazzam uyumlu açılarla seni gökyüzünün yıldızı yapıyor. Ancak o her zamanki hayalperest, akışta kaybolan ve sürekli fedakarlık yapan ruhunu bugün bıçak gibi kesip atıyorsun. Rüyalarda beklemek yerine, kolları sıvayıp hedeflerini somut bir mantıkla ve çelik gibi bir sınırla inşa edeceksin. Mantık devrede.

İlham perilerini beklemekten vazgeçip disiplinli bir şekilde harekete geçtiğinde, omuzlarındaki o kafa karışıklığının nasıl buharlaştığına şahit olacaksın. Hayatını pratik, analitik ve gerçekçi bir zemine oturtmak, sana uzun zamandır aradığın o sarsılmaz güven hissini ve yaşamsal netliği sunuyor. Ay'ın şifası seni eylem insanına dönüştürüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinden romantik hayaller yerine, ilişkine dair çok somut ve gerçekçi kanıtlar talep ediyorsun. Eyleme dökülmeyen sevgiye bugün karnın tok. Bekar bir Balık burcu isen, sana sadece tatlı masallar anlatan insanları hayatından silerek; hayatı pratik bir şekilde omuzlayan, sana hayal değil gerçeklik sunan o sağlam karaktere doğru sarsılmaz bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...