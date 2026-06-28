Sevgili Balık, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini iç dünyandan ve yoğun empatiden çekip felsefeye, yüksek öğrenime ve hayatın geniş anlamına yönlendiriyorsun. Bir kitabın sayfasında kaybolmak, farklı inançları veya kültürleri araştırmak zihnindeki karmaşayı durduracak. Küçük dertleri bırakıp büyük resme bakıyorsun.

Hayata dair okuduğun veya keşfettiğin yeni bir felsefe, günün tüm yorgunluğunu alıp götürüyor. Zihnini rutinlerin dışına çıkardığında, ruhunun ne kadar beslendiğini ve ufkunu genişletmenin sana müthiş bir özgürlük hissi verdiğini deneyimleyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinle dünyayı, inançları ve hayatın anlamını konuşmak sevgini sadece romantik değil, entelektüel bir yoldaşlığa da dönüştürecek. Birlikte büyümek sana çok iyi gelecek. Bekar bir Balık burcu isen sıradan sohbetlerden sıkıldığın bugün, sana yeni şeyler öğreten, hikayeleriyle seni bambaşka diyarlara götüren kaşif ruhlu bir kişiyle çok heyecanlı bir diyaloğa başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...