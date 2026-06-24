Sevgili Balık, bugün Venüs Uranüs karesi, iletişim tarzında ve düşüncelerinde ani aydınlanmalar yaşatıyor. Hep aynı şekilde yaklaştığın bir konuya bugün farklı, yaratıcı ve biraz da asi bir pencereden bakacaksın. Düşüncelerini özgürce ifade etme isteğin, çevrendekileri oldukça şaşırtacak.

Geleneksel iletişim yollarını kırıp aklından geçenleri filtresiz bir şekilde dile getirmek, uzun süredir içinde tuttuğun yükleri atmanı sağlıyor. Kendi sesini bulmanın verdiği bu taze enerji, perşembe gününü son derece ilham verici ve özgür bir şekilde değerlendirmeni sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkide sana kendini değersiz hissettiren bir konuyu veya ihmal edildiğini düşündüğün bir detayı bugün son derece net, sakin ama sarsıcı bir şekilde partnerine aktaracaksın. Bu iletişim patlaması sorunları çözecek. Bekar bir Balık burcu isen kalıp cümlelerle sana yaklaşan insanları anında reddediyorsun. Seni zekasıyla şaşırtan, mesajlaşırken kelimeleri çok yaratıcı kullanan ve sürprizlerle dolu kişiye karşı yoğun bir zihinsel çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...