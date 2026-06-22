Sevgili Balık, bugün Güneş ile Ay üçgeni, o sonsuz yaratıcılığını pratik ve somut bir gerçekliğe dönüştürmeni sağlıyor. Ofiste bir müşterinin veya yöneticinin duygusal olarak tıkandığı bir sorunu, empatinle çözüp ortaya harika bir taslak veya metin çıkaracaksın. Duyguları iş dünyasında avantaja çevirmeyi başarıyorsun.

Sezgilerinle hareket edip işleri yoluna koyman, ofisteki stresli havayı da bir anda dağıtıyor. İlhamının mantıkla buluştuğu bu verimli gün, mesai bitiminde seni sanata, müziğe veya sadece hayal kurabileceğin dingin bir ortama çekecek. Kendi iç dünyanla barışık bir akşam yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinle arandaki romantizm rüya gibi bir uyum içinde akıyor. Küçük bir jest, sevdiğiniz bir müzik veya sadece göz teması kurarak geçireceğiniz zaman, aranızdaki şefkati çok daha derinleştirecek. Bekar bir Balık burcu isen, mantık odaklı insanlardan sıyrılıp, senin o ruhani ve yaratıcı frekansını anlayan kişiye çekiliyorsun. Sanattan veya duygulardan bahsederken kelimelere ihtiyaç duymadığın o sezgisel karakterle aranda büyüleyici bir bağ oluşacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...