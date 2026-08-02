Sevgili Balık, bugün Chiron iletişim ve yakın çevre alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta yanlış anlaşılma korkun gündeme geliyor. İlişkin varsa, bir konuda yanlış anlaşılmaktan çekindiğin için susmayı tercih ettiğin anlar olmuş olabilir; oysa sessizlik, çoğu zaman yanlış anlaşılmadan daha çok yaralıyor. Bugün net ve sakin bir cümleyle “seninle bunu konuşmak istiyorum” demek, aranızdaki en zor konuyu bile kolaylaştıracak.

Bekarsan, geçmişte söylediğin bir şeyin yanlış anlaşılması, seni bugün daha az konuşan biri yaptıysa, bu sessizlik seni koruyor gibi görünse de aslında seni tanınmaktan alıkoyuyor. Bugün küçük bir şey paylaşmayı dene; söylenen, sessiz kalandan her zaman daha çok bağ kurar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…