Sevgili Balık, bugün Kova Dolunayı senin en içsel ve gizli alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, saklanan bir konu bugün açıklığa kavuşabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, ikinizden birinin bir süredir sakladığı bir mesele yüzeye çıkıyor. Bu başta sarsıcı gelse de, aslında aranızdaki havayı temizliyor. Gizli kalan şeyi konuştuğunuzda, ilişkiniz daha dürüst ve sağlam bir zemine oturuyor.

Bekarsan, gizli bir hayranın duyguları bugün ortaya çıkabilir. Uzun süredir sana ilgi duyan ama bunu söyleyemeyen biri, ortak bir tanıdık ya da bir mesaj aracılığıyla kendini belli ediyor. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle bu sır aydınlanıyor. Kimden geldiğini öğrendiğinde şaşırabilirsin, ama bu ilgiyi hemen geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…