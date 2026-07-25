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26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün para ve öz değer alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkinde öz saygı konusunu öne çıkarıyor. İlişkin varsa, bu ilişkide kendine yeterince değer verilip verilmediğini sorguluyorsun. Belki uzun süredir kendi beklentilerini bir kenara bırakıp hep partnerinin isteklerini önceliyorsun. Onun istediği yere gidiyor, onun sevdiği şeyi yapıyor, kendi arzularını hep erteliyorsun. Bugün kendi değerini hatırladığında, bu dengesizliği de fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu konuyu kırıcı olmadan açma imkânı veriyor. Sevildiğini ve önemsendiğini hissetmek istemek, bencillik değil; bir ilişkinin en temel şartıdır. Bunu talep etmekten çekinme.

Bekarsan, kendini nasıl değerlendirdiğin, kimi hayatına aldığını doğrudan belirliyor. Kendini yetersiz gördüğünde, sana yetersiz davranan insanları çekiyorsun; çünkü içten içe fazlasını hak etmediğine inanıyorsun. Bugün öz değerini yükselttiğinde, standartlarının da kendiliğinden yükseldiğini fark edeceksin. Sana kötü davranan, seni ikinci plana atan birine razı olmak zorunda değilsin. Doğru kişi, seni olduğun gibi değerli görecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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