Sevgili Balık, Satürn bugün para ve öz değer alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkinde öz saygı konusunu öne çıkarıyor. İlişkin varsa, bu ilişkide kendine yeterince değer verilip verilmediğini sorguluyorsun. Belki uzun süredir kendi beklentilerini bir kenara bırakıp hep partnerinin isteklerini önceliyorsun. Onun istediği yere gidiyor, onun sevdiği şeyi yapıyor, kendi arzularını hep erteliyorsun. Bugün kendi değerini hatırladığında, bu dengesizliği de fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu konuyu kırıcı olmadan açma imkânı veriyor. Sevildiğini ve önemsendiğini hissetmek istemek, bencillik değil; bir ilişkinin en temel şartıdır. Bunu talep etmekten çekinme.

Bekarsan, kendini nasıl değerlendirdiğin, kimi hayatına aldığını doğrudan belirliyor. Kendini yetersiz gördüğünde, sana yetersiz davranan insanları çekiyorsun; çünkü içten içe fazlasını hak etmediğine inanıyorsun. Bugün öz değerini yükselttiğinde, standartlarının da kendiliğinden yükseldiğini fark edeceksin. Sana kötü davranan, seni ikinci plana atan birine razı olmak zorunda değilsin. Doğru kişi, seni olduğun gibi değerli görecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…