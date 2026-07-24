Sevgili Balık, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin öz değer alanını sınıyor. Bu enerji, ne verdiğini ve karşılığında ne aldığını sana gösteriyor. İlişkin varsa, sürekli veren taraf olduğunu düşünüyorsan bunu konuşmalısın. Anlayış gösteren sen oluyorsun, taviz veren sen oluyorsun, uyum sağlayan sen oluyorsun. Bu denge uzun vadede sürdürülemez. Bugün suçlamadan, sadece nasıl hissettiğini anlatarak konuyu açmanı öneriyorum.

Bekarsan, kendini olduğundan az göstermeyi bırakmalısın. Karşındakini rahatsız etmemek için isteklerini küçültüyor, beklentilerini saklıyorsun. Oysa gerçek halini gizlediğinde kimse seni tanıyamıyor. Bugün kendini olduğun gibi ortaya koymalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…