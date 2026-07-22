Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kalbin yeniden şarkı söylüyor. Merkür senin aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketini tamamlarken, son zamanlarda soğuyan romantizmin yeniden ısınıyor. İlişkin varsa, aranıza yerleşen o durgunluk ve rutin bugün kırılıyor. Belki heyecanın azaldığını, ilişkinin ilk günlerdeki kıvılcımı kaybettiğini düşünüyordun. Bugün partnerinle aranızda küçük bir kıvılcım yeniden parlayabilir; bir bakış, bir jest ya da unuttuğunuz bir anıyı hatırlamak bile yeter. İlişkinize eğlenceyi ve oyunu geri getirdiğinde, o eski heyecanın hâlâ orada olduğunu göreceksin.

Bekarsan, bir süredir uzaklaşan, aranızdaki bağ zayıflayan biri yeniden hayatına girebilir. Bu kişiyle kaldığınız yerden devam etme ihtimali doğuyor. Kalbinin sesini dinlemeni öneriyorum, çünkü bugün o ses sana doğruyu fısıldıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…