Sevgili Balık, bugün aşk hayatında ruhsal bir yakınlığın peşindesin. İlişkin varsa, partnerinle kelimelere hiç ihtiyaç duymadan anlaştığınız bir an, bugün aranızdaki bağı sözlerin ulaşamayacağı bir derinliğe taşıyacak. Bazı bağlar konuşarak değil, hissederek büyür.

Bekarsan, ruhuna dokunan, beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsin; ilk andan itibaren tanıdık gelen biri, kaderin bir sürprizi gibi karşına çıkabilir. Bugün içindeki sese, o sessiz fısıltıya güven. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…