Sevgili Balık, bugün gökyüzü kalbini mutlu eden küçük anların değerini daha fazla hissettirebilir. İlişkisi olan Balıklar, partnerlerinden gelecek beklenmedik bir sürpriz ya da ince düşünülmüş bir jest sayesinde kendilerini özel hissedebilir; bu güzel an, son dönemin yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak.

Bekar Balıklar için uzun zamandır uzaktan tanıdığın biriyle yolların bu kez farklı şekilde kesişebilir. İlk kez baş başa geçireceğiniz zaman, birbirinize dair merak ettiğiniz birçok şeyi öğrenmenizi sağlayabilir ve bu yakınlaşma yeni bir ilişkinin ilk adımına dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…