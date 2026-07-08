Sevgili Balık, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ilişkilerin aynası biraz daha netleşebilir. Bugün seni etkileyen şey karşındaki kişinin sana ne hissettirdiğinden çok, yanında nasıl biri olduğun olabilir. Daha sakin mi oluyorsun, daha çok mu gülüyorsun, yoksa sürekli kendini açıklamak zorunda mı hissediyorsun? Cevaplar düşündüğünden daha önemli olabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin küçük alışkanlıkları bugün her zamankinden daha görünür hale gelebilir. Telefonunu bırakıp seni gerçekten dinlemesi, yorulduğunu fark edip günü kolaylaştırmaya çalışması ya da tam tersine senin ihtiyaçlarını sürekli ertelemesi bazı farkındalıklar yaratabilir. Bazen ilişkiyi değiştiren şey büyük kavgalar değil, tekrar eden küçük davranışlardır.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Özellikle herkesin içinde çok etkileyici görünen ama yalnız kaldığınızda seni merak etmeyen ya da seni tanımaya çalışmayan biri eski cazibesini kaybedebilir. Buna karşılık daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin ama seni dikkatle dinleyen, anlattıklarını hatırlayan biri bir anda daha yakın hissettirebilir.

Bugün aşk hayatında önemli olan kelebekler değil, yanında huzurla oturabildiğin insanlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…