Sevgili Balık, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün beklentilerin o buğulu dünyasından çıkarıp tamamen somut adımlarla güçlendiriyorsun. Süslü sözler yerine, hayatın zorluklarını birlikte çözmek için atacağın pratik ve yapıcı eylemler, aranızdaki şefkati ve yoldaşlığı yıkılmaz bir kale haline getirecek.

Bekar bir Balık burcu isen, gizemli, hüzünlü ve kurtarılmayı bekleyen profillerden anında soğuyorsun. Ne istediğini bilen, senin rüyalarını gerçekleştirecek fiziksel güce ve kararlılığa sahip, net ve sözünün eri bir karakterle, hiçbir soru işaretinin olmadığı çok sağlam ve tutkulu bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…