Sevgili Balık, partnerinle ilişkini bugün süslü kelimelerle değil, birbirinize yapacağınız somut ve pratik yardımlarla besliyorsun. Hayatın zorluklarını birlikte organize etmek, evi toparlamak veya gelecek bütçesini planlamak, aranızdaki sevgiyi yıkılmaz bir dostluğa dönüştürecek.

Bekar bir Balık burcu isen, belirsizlik yaratan ve niyetini saklayan insanlara bugün tahammülün sıfır. Ne istediğini net bir şekilde söyleyen, eylemleriyle sana güven veren ve hayatı senin için kolaylaştıran o dürüst, analitik karakterle temelleri çok sağlam atılacak bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…