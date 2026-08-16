Sevgili Balık, bu hafta yöneticin Neptün devrede olduğu için pazartesi zorlanabilirsin. Mars ile Neptün’ün karesi iletişim alanını etkiliyor ve söylediklerin yanlış anlaşılabilir; yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha okumalısın. Salıdan itibaren Ay ufuk alanına geçiyor ve zihnin açılıyor. Pazar günü Güneş tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor; önümüzdeki bir ay boyunca ortaklıklar, iş birlikleri ve ikili ilişkiler senin için merkeze oturuyor.

Maddi olarak ise hafta başında küçük bir hesap karışabilir, rakamları iki kez kontrol etmelisin. Pazardan sonra ortak kararlar öne çıkıyor.

Aşk hayatında kelimeler seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, üstü kapalı konuşmak yerine net olmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir; pazardan itibaren tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…