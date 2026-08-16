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Balık Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta yöneticin Neptün devrede olduğu için pazartesi zorlanabilirsin. Mars ile Neptün’ün karesi iletişim alanını etkiliyor ve söylediklerin yanlış anlaşılabilir; yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha okumalısın. Salıdan itibaren Ay ufuk alanına geçiyor ve zihnin açılıyor. Pazar günü Güneş tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor; önümüzdeki bir ay boyunca ortaklıklar, iş birlikleri ve ikili ilişkiler senin için merkeze oturuyor.

Maddi olarak ise hafta başında küçük bir hesap karışabilir, rakamları iki kez kontrol etmelisin. Pazardan sonra ortak kararlar öne çıkıyor.

Aşk hayatında kelimeler seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, üstü kapalı konuşmak yerine net olmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir; pazardan itibaren tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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