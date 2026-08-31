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Balık Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar; Ağustos ayında yaşadığınız o duygusal yoğunlukların, kendinizi sorguladığınız anların ve zihninizdeki o tatlı ama yorucu sis perdesinin ardından Eylül ayı sizin için tam anlamıyla bir 'derlenip toplanma' ve dengelenme dönemi oluyor. Ayın ilk yarısında karşıt burcunuzda gerçekleşecek Başak Burcundaki Yeniay, odağınızı doğrudan ikili ilişkilerinize, ortaklıklarınıza ve günlük yaşam rutininize çeviriyor. Bu dönemde partnerinizle ya da iş ortaklarınızla yarım kalmış konuları konuşmak, ilişkilerinizdeki aksaklıkları pratik ve akılcı çözümlerle masaya yatırmak için gökyüzünden harika bir destek alıyorsunuz. Kendinizi feda etme meylinizi bir kenara bırakıp, ilişkilerinizde sınırlarınızı belirleyeceğiniz, detay odaklı planlar yapacağınız ve hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza özen göstereceğiniz pratik, sağlam başlangıçlar kapıda.

Eylül’ün ortalarından itibaren gökyüzündeki enerji değişmeye başlıyor ve 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle gerçekleşecek Sonbahar Ekinoksu, finansal ve duygusal paylaşımlar alanınızı hareketlendiriyor. 'Ben' demekten ziyade 'Biz' diyebilmenin, ortak gelirlerin, borç-alacak dengesinin ve derin bağların ön plana çıktığı bu süreçte, adalet ve denge arayışınız tavan yapacak. Partnerinizin finansal durumundaki olumlu gelişmeler ya da ortaklaşa yürüttüğünüz projeler sayesinde maddi anlamda daha huzurlu bir nefes alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yakalayacağınız bu uyum ve adil paylaşım hissi, içsel olarak kendinizi çok daha güvende hissetmenize, duygusal derinliğinizi yapıcı bir dengeye oturtmanıza yardımcı olacak.

Ayın sonuna doğru yaklaşırken 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise özdeğeriniz, kişisel kaynaklarınız ve paranızla ilgili alanlarda güçlü bir tamamlanma rüzgarı estirecek. Ayın başından beri ilişki ve ortaklıklar ekseninde attığınız adımlar, bu dolunayla birlikte kendi bireysel hedeflerinizi ve finansal özgürlüğünüzü sorgulamanıza sebep olabilir. Artık size hizmet etmeyen ortaklıkları ya da yatırımları sonlandırma veya özgüveninizle cesur, lider adımlar atarak maddi kazançlarınızı netleştirme kararı alabilirsiniz. Hem bireysel sınırlarınızı koruyup hem de birlikteliklerin tazelendiği bu Eylül ayı, sezgilerinizi pratik zekanızla birleştirerek hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alacağınız unutulmaz bir dönüşüm vadediyor!

Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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