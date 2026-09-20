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Balık Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta hayalperest yaklaşımını biraz daha gerçekçi bir zemine oturtman gerekebilir; Terazi mevsiminin dengeleyici havası bu değişimi kolaylaştırıyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir ertelediğin bir kararı nihayet vermeni kolaylaştırabilir.

Maddi olarak bu hafta gerçekçi bir bütçe yapman, hayalperest bir yaklaşımdan çok daha işe yarayacak; Terazi mevsiminin ayakları yere bastıran havası bu gerçekçiliği destekliyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ertelediğin bir adımı atma cesaretini bulabilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte partnerini olduğu gibi görme konusunda daha net bir farkındalık kazanabilir. Bekar Balıklar ise hafta boyunca hayalindeki profilden uzaklaşıp, hafta sonuna doğru beklenmedik biriyle gerçek bir bağ kurabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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